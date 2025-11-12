TRESE SE KOŠARKAŠKI SVET! Nikola Jokić i Luka Dončić zajedno u ekipi, sada je i zvanično
KAKAV spektakl!
Iz godine u godine Ol-star vikend je bio sve gori i gori. Igrači su bili nezainteresovani, gledali su samo da se ne povrede i utakmica se pretvorila u pravu dosadu. Takmičenje u veštinama, zakucavanjima i utakmica mladih zvezda nisu bili ništa zanimljiviji.
Jedino što je održavalo Ol-star vikend u životu jeste takmičenje u brzom šutiranju trojki, mada to nije bilo dovoljno. Nakon prošlogodišnjeg fijaska promene su morale da se dese. Dugo se šuškalo, a sada je stigla potvrda iz NBA lige - na Ol-star vikendu gledaćemo duel Amerikanaca i Ostatka sveta!
Ipak, to neće biti jedini duel, jer ćemo ponovo gledati mini-turnir na Ol staru. Učestvovaće tri ekipe, dve sastavljene od američkih igrača i jedna od internacionalaca.
Tako ćemo u istom timu gledati Nikolu Jokića, Viktora Vembanjamu, Luku Dončića, Šeja Gildžesa-Aleksandera i Janisa Adetokumba.
Odigraće svako sa svakim, a mečevi će trajati po 12 minuta i u finalu će se sastati dve prvoplasirane ekipe.
Novi format trebalo bi da zainteresuje sve za ovu manifestaciju, ali opet sve zavisi od igrača i njihove želje da se zaista nadmeću.
Ol-star vikend 2026. godine održaće se u Los Anđelesu, u novoj dvorani Klipersa.
