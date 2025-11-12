AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Nikola Jokić demolirao "srpski klub"

DOK se nije pojavio Nikola Jokić znalo se koji je omiljeni klub u NBA ligi bio svih nas Srba!

Sakrametno je oberučke prihvatio Vladu Divca i Predraga Stojakovića, noćima smo se budili i gledali njihovu finalnu seriju protiv Lejkersa, a onda posle njih tradiciju su nastavili Bogdan Bogdanović i Nemanja Bjelica.

Međutim, Kingsima to nije pomoglo da bar dobiju mali popust kod Nikole Jokića. Srpski košarkaš ponovo je bio najbolji igrač Denvera na terenu i sa dabl-dabl učinkom vodio je Nagetse do pobede nad Sakramentom, ukupno osmog trijumfa u sezoni, rezultatom 122:108!

Jokić je meč završio sa 35 poena, 15 skokova i sedam asistencija, uz perfektan šut iz igre 16/9 i činjenicu da je poslednju četvrtinu veoma malo igrao.

Džama Marej je bio sjajan sa 23 poena, Eron Gordon je dodao 17, Jonas Valančijuns se zaistavioi na 15 poena, Kis Braun je imao 12, a Brus Braun 14 poena. U ekipi Kingsa najraspoloženiji bio je Domantas Sabonis sa 19 poena, koliko je imao i Dru Jubanks, Demar Derozan je ubacio 18, dok je Rasel Vestbruk imao 14 poena, 11 asistencija i osam skokova.

Denver je od starta pokazao da je došao po pobedu i da ne pristaje na manje. Posle starta u šestoj brzini u sedmom minutu prve četvrtine vodio je 15:8, nakon serije od 9:0. Nastavili su u istom ritmu, održavali prednost, ali su zaigrali bolje Kingis u finišu prve deonice, uzvratili serijom 9:0, preokrenuli i ipak vodili posle 12 minuta igre - 34:33.

Nikola je igrao svoju igru, pogađao, delio asistecnije, nije imao promašaj posle prve četvrte koju je završi sa 12 poena, pet skokova i tri asistencije, bez promašaja iz igre.

Usledila je ujednačena druga četvrtina. Sredinom deonice na parket se vratio i Nikola Jokić, ali su se Kinsi odlično držali, imala odgovor na svaki pokušaj Nagetsa da dođe do ubedljvije prednosti. Ipak, gosti vodili 60:56 posle 24 minuta, srpski centar je uz zvuk sireen pkušao da dođe poena sa plovine terena i malo je nedostajalo. Nikola je prvi deo meča okončao sa 19 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

Nikola je početkom treće četvrtine došao do dabl-dabl učinka, već u šestom minutu imao je 21 poen, 10 skokova i šest asistencija. Bio je nerešiva enigma Kingisma, jer je radio šta je hteo, a Nagetsi su polako počeli da lome otpor domaćina (73:67). Nastavio je srpski centar da maltretira Kingse, pa su gosti na dva minuta pre kreje treće deonice vidili 82:74 uz 27 poena trostrukog MVP-a.

Vanančijunas je bio sjajan na otvaranju poslednje deonice, pa je Jokić mogao malo da predahne. Denver je ubacio u brzini, nije imao više šta da čeka, napravio je seriju 9:0, pa 16:2, slomio otpor Kingsa, poveo 101:86 na pet minuta pre kraja meča i to dok je Nikola sa klupe uživao u igri saigrača.

Do kraja su gosti odigrali rutinski, bez mnogo drame. Prišli su doduše Kingsi na 113:106 na minut do kraja utakmice, a onda je Nikola stupio na scenu. Pogodio je trojku, pa uposlio Brusa Brauna, Nagesti su pobegli na 119:106, a Srbin je stavio tačku i na ovaj meč.

