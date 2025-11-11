GRK JE ALTERNATIVA: Janis Sferopulos kandidat da preuzme Barselonu
JANIS Sferopulos je posle tri kola napustio Crvenu zvezdu, ali uskoro bi mogao da pronađe novi angažman.
Barselona se nedavno rastala sa Đoanom Penjarojom, pa je Grk jedan od kandidata da sedne na klupu španskog velikana, prenosi grčka "Gazeta".
Ipak, on nije prva opcija. Primarna želja je Ćavi Paskval. Ipak, nekadašnji trener Katalonaca traži garancije i projekat koji bi zadovljio njegove apetite.
Ostaje da se vidi da li će Barselona ispuniti sve zahteve čoveka koji je predvodio Katalonce od 2008. do 2016. godine.
Podsetimo, Sferopulos je 2023. godine seo na klupu Crvene zvezde, ali je zbog uvodna tri poraza na startu ove sezone dobio otkaz.
