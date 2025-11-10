Košarka

"BIĆE PROBLEMA!" Saša Obradović pred Dubai - Crvena zvezda

Новости онлине

10. 11. 2025. u 21:48

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da njegova ekipa želi da nastavi pobednički niz u utakmici protiv Dubaija u 10. kolu Evrolige.

БИЋЕ ПРОБЛЕМА! Саша Обрадовић пред Дубаи - Црвена звезда

FOTO: Ata images

Zvezda posle sedam pobeda u nizu u 10. kolu Evrolige gostuje Dubaiju u utorak od 17 časova. 

Srpski klub ima učinak 7-2, a Dubai 3-6.

"Iskoristili smo ovaj dan ovde da se malo pripremimo koliko je to moguće taktički. Svi smo svesni i jačine protivnika i jačine utakmice koju treba da napadnemo da pobedimo. Svaka pobeda na strani mnogo znači", rekao je Obradović. 

Trener Zvezde je istakao da će mnoge ekipe imati probleme u Dubaiju. 

"Posebno kada im se oporave neki igrači koji su važni kao što su Musa, Kabengele i Avramović, koji će igrati protiv nas. Kad se sve to sklopi biće još i bolji tim. Želimo da nastavimo pobednički niz, jako smo motivisani i jedva čekamo sutrašnju utakmicu", rekao je Obradović novinarima i dodao da je velika stvar da Zvezda svuda ima podršku navijača i da to govori o veličini kluba.

 

Ako vas zanima sport, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOČEKAO SVOJIH PET MINUTA: Veljko Popović, srednji bek Partizana, posle tri godine se vratio u rukometnu reprezentaciju Srbije
Ostali sportovi

0 0

DOČEKAO SVOJIH PET MINUTA: Veljko Popović, srednji bek Partizana, posle tri godine se vratio u rukometnu reprezentaciju Srbije

SNAGA Partizana je u zajedništvu. Timski duh, jedinstvo, drugarstvo motivisali su Veljka Popovića da crno-beli dres nosi već pet godina. Mladi rukometaš se raduje što klub iz godine u godine raste, osvaja trofeja i što uz pomoć saigrača napreduje tako da je zaslužio da mu novi selektor Raul Gonzales pruži novu šansu i u reprezentaciji Srbije. I navikao je da bude strpljiv, da nigde ne žuri, tako da verujem da će se izboriti za svojih pet minuta u najdražem dresu.

10. 11. 2025. u 22:40

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)

SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)