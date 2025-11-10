"BIĆE PROBLEMA!" Saša Obradović pred Dubai - Crvena zvezda

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da njegova ekipa želi da nastavi pobednički niz u utakmici protiv Dubaija u 10. kolu Evrolige.

Zvezda posle sedam pobeda u nizu u 10. kolu Evrolige gostuje Dubaiju u utorak od 17 časova.

Srpski klub ima učinak 7-2, a Dubai 3-6.

"Iskoristili smo ovaj dan ovde da se malo pripremimo koliko je to moguće taktički. Svi smo svesni i jačine protivnika i jačine utakmice koju treba da napadnemo da pobedimo. Svaka pobeda na strani mnogo znači", rekao je Obradović.

Trener Zvezde je istakao da će mnoge ekipe imati probleme u Dubaiju.

"Posebno kada im se oporave neki igrači koji su važni kao što su Musa, Kabengele i Avramović, koji će igrati protiv nas. Kad se sve to sklopi biće još i bolji tim. Želimo da nastavimo pobednički niz, jako smo motivisani i jedva čekamo sutrašnju utakmicu", rekao je Obradović novinarima i dodao da je velika stvar da Zvezda svuda ima podršku navijača i da to govori o veličini kluba.



