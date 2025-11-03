TOTALNI RASPAD! Najplaćeniji igrač Partizana u strašnom problemu
STIGAO je kao veliko pojačanje, ali...
Džabari Parker ni izbliza nije opravdao platu od preko dva miliona evra. Najplaćeniji košarkaš Partizana ove sezone nikako ne pruža partije u skladu sa tim epitetom. Štaviše, Amerikanac je ostavio izuzetno bled utisak do sada.
O tome govori i činjenica da je presedeo meč sa Barselonom na klupi, iako je letos dobio platu od preko dva miliona evra godišnje da bi takve utakmice rešavao?!
Ipak, prema pisanju "Mozzart sporta", vlada među crno-belima ozbiljno nezadovoljstvo Parkerom koji je letos bio dominantan na pripremama.
Toliko da su, nezvanično, igrači Partizana ostajali u čudu kakva je ofanzivna sila krilni centar kojeg niko nije mogao da zaustavi.
Iako u Evroligi u proseku po utakmici beleži 11 poena, samo protiv Baskonije i Real Madrida je Parker bio na nivou.
I zato rade u Partizanu sve na tome da probude najveću zvezdu tima kako bi konačno krenula da pruža partije zbog kojih je i dovedena u Beograd sa oreolom ogromnog pojačanja.
