PARTIZAN DOBIO ODLIČNE VESTI PRED DUBAI: Crno-beli pojačani putuju u Emirate
Nakon poraza od Barselone Partizan se okreće obavezama u ABA ligi, a tamo ih u petom kolu dočekuje Dubai.
Susret dva neporažena tima regionalnog prvenstva za "grobare" će značiti mnogo, s obzirom da se povređeni Šejk Milton vratio u tim i konkurisaće za mesto na parketu.
Poslednju utakmicu odigrao je Šejk Milton još 9. oktobra, kada je proveo 18 minuta na terenu u pobedi nad Efesom, pa je nakon toga propustio osam utakmica zbog povrede.
Kako "Meridijan sport" navodi, on je na putu ozdravljenja nakon što je izvestan period proveo van terena, ali ostaje da se vidi u kojoj će meri pomoći ekipi Željka Obradovića, koja se već neko vreme bori sa velikim kadrovskim problemima.
Budući da je van stroja i Karlik Džouns, Partizan je u međuvremenu angažovao pojačanje na poziciji organizatora igre u vidu Nika Kalatesa, dok će crno-beli uskoro, a možda već i od sutra, imati još jednu pomoć na spoljnim linijama.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
KAKO!? Ovo je najveći promašaj u istoriji fudbala (VIDEO)
02. 11. 2025. u 09:42
ISPLIVALA FOTKA: Dok ga navijači čekaju, evo gde je i šta radi Džoel Bolomboj
02. 11. 2025. u 08:34
KALČO ROMANTIKA: "San Siro" će goreti, Milan dočekuje "vučicu" u obračunu koji ima veliki uticaj na borbu za titulu!
Milan i Roma ukrstiće koplja na "San Siru" (20.45) u jednom od derbija 10. kola Serije A i duelu koji bi mogao da odredi raspored u samom vrhu tabele. Nakon jučerašnjeg remija Napolija i Koma sve karte su otvorene, "rosoneri" mogu da se ozbiljno približi lideru, dok vučica trijufmom može i do prvog mesta, tako da nas sigurno očekuje prava fudbalski spektakl u gradu mode.
02. 11. 2025. u 07:20
ZVEZDA JE ŠAMPION EVROPE! Kakav podvig crveno-belih!
Navijači Crvene zvezde sada imaju dodatni razlog da budu radosni.
02. 11. 2025. u 21:07
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)