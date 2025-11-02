Košarka

TEŽAK UDARAC: Povredio se najbolji košarkaš Atlanta Hoksa

Танјуг

02. 11. 2025. u 12:22

Košarkaš Atlante Trej Jang odsustvovaće van terena najmanje četiri nedelje zbog povrede kolena, saopštio je američki klub.

FOTO: AP

Košarkaš Atlante se povredio pre četiri dana na utakmici protiv Bruklina (117:112) u NBA ligi.

"Jang je podvrgnut magnetnoj rezonanci, koja je potvrdila istegnuće ligamenta desnog kolena. Igrač je započeo rehabilitaciju i biće ponovo pregledan za oko četiri nedelje", navodi se u saopštenju Atlante.

Jang (27) je u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi prosečno beležio 17,8 poena, 7,8 asistencija i dva skoka po utakmici.

Američki mediji navode da će košarkaš Atlante zbog povrede da propusti najmanje 15 utakmica u NBA ligi.

