TEŽAK UDARAC: Povredio se najbolji košarkaš Atlanta Hoksa
Košarkaš Atlante Trej Jang odsustvovaće van terena najmanje četiri nedelje zbog povrede kolena, saopštio je američki klub.
Košarkaš Atlante se povredio pre četiri dana na utakmici protiv Bruklina (117:112) u NBA ligi.
"Jang je podvrgnut magnetnoj rezonanci, koja je potvrdila istegnuće ligamenta desnog kolena. Igrač je započeo rehabilitaciju i biće ponovo pregledan za oko četiri nedelje", navodi se u saopštenju Atlante.
Jang (27) je u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi prosečno beležio 17,8 poena, 7,8 asistencija i dva skoka po utakmici.
Američki mediji navode da će košarkaš Atlante zbog povrede da propusti najmanje 15 utakmica u NBA ligi.
