JOKIĆ MU PRAVIO NAJVIŠE PROBLEMA: Alimpijević dobio "nezgodno" pitanje, rangirao top 10 košarkaša svih vremena (VIDEO)
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević, učestvovao je sportskoj anketi gde je dao zanimljive odgovore.
Srpski stručnjak je dobio težak zadatak da rangira deset najboljih košarkaša svih vremena, a najveći problem mu je predstavljao Nikola Jokić.
Alimpijević nije imao dilemu oko prvog mesta i tu je stavio Majkla Džordana. Što se tiče Jokića, on je na kraju zauzeo osmu poziciju.
Šekil O'Nil je završio kao četvrti, Kobi Brajant drugi, Medžik Džonson peti, Lebrona Džejmsa je svrstao na šesto mesto, Larija Birda na sedmo, Tima Dankana na deseto. Stef Kari je po njegovom mišljenju deveti, Kevin Durent treći, dok je za Nikolu Jokića ostala još osma pozicija.
Kada je shvatio da nije dobro prošao u ovom kvizu, Alimpijević se brzo ispravio.
- Za mene je on sigurno na drugoj poziciji - kaže aktuelni trener Bešiktaša.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
TRESE SE MARAKANA! Vladan Milojević podneo ostavku, Zvezdan Terzić hitno reagovao
31. 10. 2025. u 11:39
KAKAV STRUČNI ŠTAB! Veljko Paunović izabrao pomoćnike, Srbija će biti baš moćna
31. 10. 2025. u 07:38
ŠOK TERAPIJA ILI... Da li Vladan Milojević ostaje na klupi Crvene zvezde?
31. 10. 2025. u 10:20
DOMAĆIN JE VELIKI DUŽNIK DORTMUNDA: Biće golova na Augzburg areni!
AUGSBURG će na svom terenu ugostiti Borusiju Dortmund u 9. kolu Bundeslige, u petak od 20.30.
31. 10. 2025. u 07:52
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (0)