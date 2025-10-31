JOKIĆ MU PRAVIO NAJVIŠE PROBLEMA: Alimpijević dobio "nezgodno" pitanje, rangirao top 10 košarkaša svih vremena (VIDEO)

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević, učestvovao je sportskoj anketi gde je dao zanimljive odgovore.

FOTO: Profimedia

Srpski stručnjak je dobio težak zadatak da rangira deset najboljih košarkaša svih vremena, a najveći problem mu je predstavljao Nikola Jokić.

Alimpijević nije imao dilemu oko prvog mesta i tu je stavio Majkla Džordana. Što se tiče Jokića, on je na kraju zauzeo osmu poziciju.

Šekil O'Nil je završio kao četvrti, Kobi Brajant drugi, Medžik Džonson peti, Lebrona Džejmsa je svrstao na šesto mesto, Larija Birda na sedmo, Tima Dankana na deseto. Stef Kari je po njegovom mišljenju deveti, Kevin Durent treći, dok je za Nikolu Jokića ostala još osma pozicija.

Kada je shvatio da nije dobro prošao u ovom kvizu, Alimpijević se brzo ispravio.

- Za mene je on sigurno na drugoj poziciji - kaže aktuelni trener Bešiktaša.

