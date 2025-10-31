Košarka

"PARTIZANU I ZVEZDI POMAŽE DRŽAVA" : Hrvat o sunovratu tamošnje košarke i "večitima"

Новости онлајн

31. 10. 2025. u 20:02

NEKADAŠNjI hrvatski košarkaš Marko Tomas govorio je za španske medije o krizi kroz koju prolaze tamošnji klubovi.

Foto: Printskrin

Hrvatska već godinama nema učesnika Evrolige, a Srbija ima dva više nego stabilna evroligaša. O tome je govorio Tomas. 

- Najveći problem u tom pogledu pojavio se nakon što je Hrvatska ušla u Evropsku uniju. Tada su prestale državne i lokalne subvencije, a kompanijama su uvedene strože kontrole i porezi,  objašnjava Tomas za portal Jot Down Sport.

Otkriva i zbog čega se manje ulaže. 

- Kompanije više ne žele da ulažu u košarku i njene timove jer je to novac koji ne generiše povrat. Košarkaški timovi su stoga malo po malo opadali, rekao je bivši igrač Reala, Fenerbahčea, Cibone, Zagreba…

Kada su u pitanju Zvezda i Partizan, Hrvat objašnjava da je tu potpuno drugačija situacija u odnosu na njegovu zemlju i da ovi klubovi mogu da računaju na redovno učešće u Evroligi iz jednog očiglednog razloga.

- Naravno, jer Srbija nije u EU pa im njihova vlada može dati puno novca.

