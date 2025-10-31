"PARTIZANU I ZVEZDI POMAŽE DRŽAVA" : Hrvat o sunovratu tamošnje košarke i "večitima"
NEKADAŠNjI hrvatski košarkaš Marko Tomas govorio je za španske medije o krizi kroz koju prolaze tamošnji klubovi.
Hrvatska već godinama nema učesnika Evrolige, a Srbija ima dva više nego stabilna evroligaša. O tome je govorio Tomas.
- Najveći problem u tom pogledu pojavio se nakon što je Hrvatska ušla u Evropsku uniju. Tada su prestale državne i lokalne subvencije, a kompanijama su uvedene strože kontrole i porezi, objašnjava Tomas za portal Jot Down Sport.
Otkriva i zbog čega se manje ulaže.
- Kompanije više ne žele da ulažu u košarku i njene timove jer je to novac koji ne generiše povrat. Košarkaški timovi su stoga malo po malo opadali, rekao je bivši igrač Reala, Fenerbahčea, Cibone, Zagreba…
Kada su u pitanju Zvezda i Partizan, Hrvat objašnjava da je tu potpuno drugačija situacija u odnosu na njegovu zemlju i da ovi klubovi mogu da računaju na redovno učešće u Evroligi iz jednog očiglednog razloga.
- Naravno, jer Srbija nije u EU pa im njihova vlada može dati puno novca.
