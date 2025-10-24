Košarka

"OBRADOVIĆ JE PREPORODIO TIM": Oglasio se Vule Avdalović pred utakmicu Zvezda - Mega

Танјуг

24. 10. 2025. u 15:19

TRENER košarkaša Mege Vule Avdalović izjavio je danas pred utakmicu četvrtog kola ABA lige da će njegova ekipa biti maksimalno motivisana protiv Crvene zvezde.

FOTO: KK Beč/ABA liga

Ekipa iz Beograda gostovaće u subotu od 20 časova crveno-belima u 4. kolu grupe B regionalnog takmičenja.

- Pred nama je veliki izazov. Igramo protiv Crvene zvezde koja je ostvarila svih pet pobeda posle smene glavnog trenera. Dolazak Saše Obradovića je preporodio tim i igraju sa mnogo boljom energijom nego na početku sezone. Mi nismo imali mnogo vremena za pripremu, ali očekujem da ćemo biti maksimalno motivisani da odigramo dobru utakmicu protiv izuzetno kvalitetnog protivnika - rekao je Avdalović, a prenosi klub.

Košarkaš Mege Vuk Radojčić naveo je da njegova ekipa mora da pokaže čvrstinu i ostane fokusirana tokom cele utakmice kako bi ostvarila dobar rezultat.

- Očekuje nas utakmica sa Crvenom zvezdom koja je puna iskusnih i dobrih evroligaških igrača. Biće ovo odlična prilika za našu mladu ekipu da se odmeri sa tako kvalitetnim protivnikom - dodao je Radojčić.

Mega ima pobedu i dva poraza u ABA ligi, dok Crvena zvezda ima meč manje i učinak 1-1.

