"OBRADOVIĆ JE PREPORODIO TIM": Oglasio se Vule Avdalović pred utakmicu Zvezda - Mega
TRENER košarkaša Mege Vule Avdalović izjavio je danas pred utakmicu četvrtog kola ABA lige da će njegova ekipa biti maksimalno motivisana protiv Crvene zvezde.
Ekipa iz Beograda gostovaće u subotu od 20 časova crveno-belima u 4. kolu grupe B regionalnog takmičenja.
- Pred nama je veliki izazov. Igramo protiv Crvene zvezde koja je ostvarila svih pet pobeda posle smene glavnog trenera. Dolazak Saše Obradovića je preporodio tim i igraju sa mnogo boljom energijom nego na početku sezone. Mi nismo imali mnogo vremena za pripremu, ali očekujem da ćemo biti maksimalno motivisani da odigramo dobru utakmicu protiv izuzetno kvalitetnog protivnika - rekao je Avdalović, a prenosi klub.
Košarkaš Mege Vuk Radojčić naveo je da njegova ekipa mora da pokaže čvrstinu i ostane fokusirana tokom cele utakmice kako bi ostvarila dobar rezultat.
- Očekuje nas utakmica sa Crvenom zvezdom koja je puna iskusnih i dobrih evroligaških igrača. Biće ovo odlična prilika za našu mladu ekipu da se odmeri sa tako kvalitetnim protivnikom - dodao je Radojčić.
Mega ima pobedu i dva poraza u ABA ligi, dok Crvena zvezda ima meč manje i učinak 1-1.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SAD JE SVE JASNO! Evo šta se čeka da Partizan zvanično dobije centra
24. 10. 2025. u 13:11
TUGA U SRPSKOM SPORTU! Iznenada preminuo bivši ministar
24. 10. 2025. u 10:26
GOTOVO JE! Srbija i zvanično više nema selektora
24. 10. 2025. u 10:21
BRUKA I SRAMOTA! Ameri se rugaju Nikoli Jokiću, proglasili ga izdajnikom
24. 10. 2025. u 09:11
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)