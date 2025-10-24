GOTOVO JE! Srbija i zvanično više nema selektora

KAO što su juče mediji u Bosni i Hercegovini najavili danas se obistinilo.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Marina Maljković više neće biti selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije, potvrdio je Košarkaški savez Srbije.

Najtrofejnija selektorka ženske reprezentacije u istoriji stigla je 2011. godine. Za to vreme donela je dva evropska zlata 2015. i 2021, olimpijski bronzu 2016. i evropsku bronzu 2019. godine, imala je dva četvrta mesta na Evrobasketu 2013. i Olimpijskim igrama 2021, dva peta mesta na Olimpijskim igrama 2024. i Evrobasketu 2023. i na Svetskim prvenstvima jedno šesto mesto 2022.

- Kreće potpuno novi ciklus kvalifikacija za Evrobasket 2027, kao i generalno novo višegodišnje poglavlje ženske košarkaške reprezentacije Srbije. Nisam pretplaćena na mesto selektorke košarkašica Srbije i smatram da je vreme da se šansa ukaže novim ljudima od samog starta. Svoje znanje i energiju trenutno maksimalno usmeravam na građenje jakog srpskog kluba u evropskoj konkurenciji, koji treba da predstavljaju potporu naše reprezentacije u narednim godinama. Već se vidno oseća poboljšanje kvaliteta takmičenja u nacionalnoj ligi iz kojeg će izaći nove igračice za reprezentaciju i nadam se da će se taj rast nastaviti. Zahvaljujem se Košarkaškom savezu Srbije, svim svojim saradnicima, a ponajviše igračicama na uspešnoj saradnji. Reprezentaciji, naravno, želim mnogo uspeha u daljim takmičenjima - istakla je Marina Maljković.

FOTO: AP/Tanjug

Zahvalnost joj je uputio i predsednik KSS-a, Nebojša Čović:

- Svakako da nije prijatna vest kada vam simbol ženske košarke u našoj zemlji kaže da odlazi sa mesta selektorke. Trenutna situacija nalaže da pored muške, koju je preuzeo Dušan Alimpijević, imamo novo lice i na poziciji selektora ženske reprezentacije. Okrećemo novi list, ulazimo u novi ciklus kvalifikacija i u narednom periodu ćemo odlučiti o tome ko će biti Marinin naslednik. Marini se zahvaljujemo na iskrenom i poštenom odnosu, a pre svega na svim uspesima i medaljama koje je donela našoj zemlji i našem Savezu - rekao je Čović.

Inače, Marina Maljković ostaje na klupi ŽKK Crvena zvezda.