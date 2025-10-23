Košarka

"NEDOSTAJAĆE NAM, ALI..." Aleksej Pokuševski pred meč Partizan - Pariz u Evroligi

Filip Milošević

23. 10. 2025. u 15:25

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski izjavio je danas u Beogradu da "crno-beli" moraju da budu spremni za meč sa Parizom u šestom kolu Evrolige.

FOTO: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 20.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Pariza u šestom kolu Evrolige.

- Igrali smo sa njima i prošle sezone, imaju prepoznatljiv stil. Brzo igraju, žele da rešavaju napade u početnim sekundama, dok u odbrani često udvajaju. Moramo da budemo spremni za specifičnu utakmicu koja nas čeka - rekao je Pokuševski na konferenciji za medije.

Partizan će na ovoj utakmici igrati bez Šejka Miltona i Karlika Džonsa, dok je Mika Murinen neizvestan za duel sa Parizom.

- Nedostajaće nam, ali svi koji koji su na raspolaganju će dati sve od sebe. Spremni smo za sledeću utakmicu - istakao je Pokuševski.

Košarkaši Partizana i Pariza su u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležili po tri pobede i dva poraza.

