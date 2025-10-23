SKANDAL! Uhapšeni slavni NBA trener i čuveni košarkaš - igrač "nameštao" svoju statistiku za kladionice?!

Najnovije vesti iz sveta košarke su prilično šokantne.

Foto: Tanjug

Ne samo da je došlo do hapšenja Čonsija Bilapsa, trenera Portland trejlblejzersa (detalji nisu poznati), već je i Teri Rozije, košarkaš Majami hita, uhapšen jutros u hotelu u Orlandu, u američkoj saveznoj državi Florida, u okviru FBI istrage o klađenju na sportske događaje.

Ovo se desilo dan nakon što nije igrao u utakmici Hita protiv Orlando Medžika odlukom trenera.

Razlozi za hapšenje i istragu su neverovatni

Istraga je pokrenuta još u martu 2023. godine, kada su kladionice u više država SAD prijavile sumnjive opklade na Rozijeve statističke učinke pred utakmicu Šarlot hornetsa (čiji je član tada bio) protiv Nju Orleans Pelikansa.

Konkretno, jedan "profesionalni kladioničar" je postavio čak 30 opklada u samo 46 minuta, ukupne vrednosti 13.759 dolara, na tzv. "under" (ispod određenog broja) za Rozijeve poene, skokove i asistencije.







U toj utakmici, on je igrao samo 10 minuta pre nego što je izašao zbog navodne povrede stopala.

Ovaj slučaj je povezan sa širom skandalom oko klađenja, uključujući bivšeg igrača Toronto Reptorsa, Džonteja Portera, koji je izbačen iz NBA 2024. zbog sličnih manipulacija u cilju klađenja. Četvorica ljudi su već priznala krivicu u ovom slučaju, a Rozije je ranije sarađivao sa NBA i FBI (njegov advokat tvrdi da je istraga tada zaključila da nije učinio ništa loše), ali... hapšenje ukazuje na nastavak istrage.

Šta se može očekivati?

Kratkoročno posmatrano, Rozije jeste u pritvoru, ali očekuje se da će biti pušten uz kauciju, dok se istraga nastavlja. NBA još nije objavila zvaničnu suspenziju, ali liga sarađuje sa kladionicama i FBI-jem da spreči ovakve slučajeve, uključujući ograničavanje opklada na individualne performanse igrača.



Dugoročno... Ako se dokaže krivica, Rozije se može suočiti sa višegodišnjom suspenzijom ili čak doživotnim izbacivanjem iz NBA (kao u slučaju Portera), uz federalne kazne poput novčanih globa ili čak zatvora. Ovo bi moglo uticati na njegov ugovor vredan 96 miliona dolara sa Hitom, a klub bi mogao dobiti izuzetak za potpisivanje zamene ako dođe do suspenzije.

Što se tiče Bilapsa, za njega se samo navodi da je i on uhapšen u okviru ove istrage, ali novinar Tom Vinter iz NBC-a ističe da "hapšenje nije bilo zbog utakmica koje je on lično vodio".

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć