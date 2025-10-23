OGLASIO SE KSS! Evo šta će biti sa sudijom koji je uhapšen sa Vračarcima
Uroš Nikolić našao se u centru pažnje javnosti kada se pojavila vest da je uhapšen zajedno sa pripadnicima Vračarskog klana.
Sada se o svemu oglasio i Košarkaški savez Srbije koji je Nikolića hitno suspendovao.
Saopštenje KSS prenosimo u celosti:
- Predsednik sudijske komisije Košarkaškog saveza Srbije suspendovao je sudiju Uroša Nikolića zbog osnovane sumnje da je učinio prekršaj za koji je se može izreći vremenska kazna zabrane vršenja dužnosti košarkaškog sudije. Odluka koja je u prilogu saopštenja biće dostavljena Sudijskoj komisiji na dalji disciplinski postupak, a na osnovu Disciplinskog pravilnika KSS" - piše u saopštenju Saveza.
Nikolić je dobro poznato lice u svetu srpske, ali i evropske košarke, te je često delio pravdu na važnim mečevima Evrolige i ABA lige.
MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".
23. 10. 2025. u 07:00
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)