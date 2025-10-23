Košarka

OGLASIO SE KSS! Evo šta će biti sa sudijom koji je uhapšen sa Vračarcima

Новости онлине

23. 10. 2025. u 13:33

Uroš Nikolić našao se u centru pažnje javnosti kada se pojavila vest da je uhapšen zajedno sa pripadnicima Vračarskog klana.

FOTO: ABA liga/Budućnost VOLI

Sada se o svemu oglasio i Košarkaški savez Srbije koji je Nikolića hitno suspendovao.

Saopštenje KSS prenosimo u celosti:

- Predsednik sudijske komisije Košarkaškog saveza Srbije suspendovao je sudiju Uroša Nikolića zbog osnovane sumnje da je učinio prekršaj za koji je se može izreći vremenska kazna zabrane vršenja dužnosti košarkaškog sudije. Odluka koja je u prilogu saopštenja biće dostavljena Sudijskoj komisiji na dalji disciplinski postupak, a na osnovu Disciplinskog pravilnika KSS" - piše u saopštenju Saveza.

Nikolić je dobro poznato lice u svetu srpske, ali i evropske košarke, te je često delio pravdu na važnim mečevima Evrolige i ABA lige.

