REAL OSLABLJEN U BEOGRADU: "Kraljevići" stižu bez trojice košarkaša
KOŠARKAŠI Reala gostovaće Makabiju u 6. kolu Evrolige. "Kraljevići" će u Beograd doći oslabljeni, bez trojice igrača.
Trener španskog giganta, Serđo Skariolo, potvrdio je da neće moći da računa na Serhija Ljulja, Andresa Feliza i Bruna Fernanda.
Italijanski stručnjak nije konkretno rekao da li su u pitanju povrede.
- Ljulj, Feliz i Fernando neće putovati u Beograd zbog manjih tegoba ili rotacija. Ostalih 12 igrača će biti tamo - rekao je Skariolo.
Real u sredu od 20.05 gostuje Makabiju u dvorani "Aleksandar Nikolić". Madriđani su na učinku 3-2, a tim iz Tel Aviva 1-4.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
RUSIJA TUGUJE: Poginuli Zahar Morozov i Vitalij Čazov (VIDEO)
21. 10. 2025. u 18:12
NBA ŠOK NA POMOLU? Nikola Jokić napušta Denver nagetse?!
20. 10. 2025. u 20:01
OTKUD SAD ONI? Dušan Vlahović u januaru potpisuje za klub koji se do sada nije pominjao
21. 10. 2025. u 12:20
"SABOTAŽA"! Novak Đoković digao glas, sledi totalni haos u svetu tenisa
21. 10. 2025. u 11:46
VLAHOVIĆ ZA PREKID JUVEOVE CRNE SERIJE: Real Madrid je u odličnom ritmu, a niz pobeda kod kuće uliva strah u kosti svim protivnicima
Real Madrid i Juventus sastaju se u velikom evropskom klasiku koji uvek nosi posebnu težinu, bez obzira na formu ili trenutni položaj u grupi.
22. 10. 2025. u 08:34
ĐOKOVIĆ DONEO ŠOK ODLUKU: Ovo je malo ko očekivao pred kraj sezone
Novak Đoković jedoneo odluku koja će mnoge razočarati.
21. 10. 2025. u 20:03 >> 21:47
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)