REAL OSLABLJEN U BEOGRADU: "Kraljevići" stižu bez trojice košarkaša

KOŠARKAŠI Reala gostovaće Makabiju u 6. kolu Evrolige. "Kraljevići" će u Beograd doći oslabljeni, bez trojice igrača.

FOTO: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Trener španskog giganta, Serđo Skariolo, potvrdio je da neće moći da računa na Serhija Ljulja, Andresa Feliza i Bruna Fernanda.

Italijanski stručnjak nije konkretno rekao da li su u pitanju povrede.

- Ljulj, Feliz i Fernando neće putovati u Beograd zbog manjih tegoba ili rotacija. Ostalih 12 igrača će biti tamo - rekao je Skariolo.

Real u sredu od 20.05 gostuje Makabiju u dvorani "Aleksandar Nikolić". Madriđani su na učinku 3-2, a tim iz Tel Aviva 1-4.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć