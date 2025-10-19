Košarka

"MORAMO DA PRONAĐEMO DOBRU ENERGIJU!" Obradović pred meč Partizan - FMP

Filip Milošević

19. 10. 2025. u 16:35

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da se nada da će "crno-beli" da nastave da igraju u dobrom ritmu na meču protiv FMP-a u regionalnoj ABA ligi.

МОРАМО ДА ПРОНАЂЕМО ДОБРУ ЕНЕРГИЈУ! Обрадовић пред меч Партизан - ФМП

FOTO TANJUG/DIMITRIJE NIKOLIĆ

Košarkaši Partizana će sutra od 20 časova u Beogradskoj areni dočekati FMP u trećem kolu grupe A ABA lige.

- Vraćamo se ABA ligi i mnogo je važno, posle duplog kola u Evroligi, pronaći dobru energiju. Moramo da poštujemo sebe, ali i protivnika, kog smo uvek i poštovali. Nadam se da ćemo da nastavimo da igramo u dobrom ritmu i da budemo svesniji šta je naš prepoznatljiv stil, a to je igra sa visokom energijom i agresivnošću uz kvalitet koji igrači poseduju - rekao je Obradović, preneo je zvanični sajt Partizana.

- U želji da svoje navijače nagradi za vernost, Partizan je doneo odluku da ulaz za 'crno-bele' porodice bude besplatan. Kompletna porodica koja na utakmicu protiv FMP-a dođe sa makar jednim detetom mlađim od 18 godina, moći će da u halu uđe besplatno - saopšteno je iz Partizana.

"Crno-beli" su naveli da vlasnici sezonskih ulaznica i paketa dnevnih karata (ista ulaznica važi za obe utakmice) za mečeve protiv FMP-a i Pariza imaju prioritet da zauzmu svoja mesta, dok će ostali popunjavati upražnjene stolice. 

- Svako ko kupi majicu 'Sa kolena na koleno' u KK Partizan šopu i u njoj dođe na utakmicu protiv FMP-a, može u dvoranu ući besplatno. Uoči sutrašnje utakmice protiv FMP-a, Partizan podseća navijače i kompletnu sportsku javnost u Srbiji na nedavni poziv Kluba za zaštitu žena u sportu i poziv na vraćanje kulture u javni govor. Nikakve uvrede, mizogini komentari ili bilo kakva druga vrsta nasilja nemaju mesta na sportskim borilištima - saopšteno je iz Partizana.

- Partizan poziva na poštovanje svih aktera utakmice, kao i na suzdržavanje od reakcija koje sadrže uvrede prema bilo kome, bez obzira na istoriju odnosa, kao i izrečenih ili učinjenih stvari u prošlosti - zaključuje se u saopštenju "crno-belih".

