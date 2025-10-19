„BELI“ BEZ GREŠKE: Sloga u Kraljevu bolja od užičke Slobode

Treću prvenstvenu pobedu u isto toliko utakmica ostvarili su košarkaši Sloge iz Kraljeva i zasluženo poneli epitet najprijatnijeg iznenađenja dosadašnjeg dela „Meridian bet KLS“.

G.Šljivić

U trećem kolu kraljevački „beli“ su na parketu nove hale sportova kraj Ibra savladali uvek neugodnu Slobodu iz Užica sa 93:84 (24:9, 22:30, 27:24, 20:21).

U redovima Kraljevčana sjajnu partiju pružio je Kajrel Luc sa 24 poena i stoprocentnim šutem za tri poena (6/6), a njemu uz rame bili su Balša Dragović i Nikola Stanojević sa po 18, dok je Nikola Pavić uz 17 poena zabeležio i 13 skokova. Kod Užičana, Milan Šuškavčević je postigao 19 poena uz 14 skokova.

U narednom kolu Sloga će gostovati Dinamiku, dok će Sloboda u komšijskom derbiju ugostiti Čačak 94.

