SRBIN JE SILA! Nikola Jokić sa pola snage razneo Bulse (VIDEO)
Košarkaši Denver nagetsa pobedili su Čikago bulse sa 124:117 u meču NBA predsezone
Nikola Jokić je upisao 18 poena i po osam asistencija i skokova. Druga pobeda Nagetsa u četvrtom pripremnom duelu.
Bulsi nisu bili težak rival na ovom meču. Denver je dostizao i maksimalnu prednost od 24 razlike u par navrata.
Džamal Mari je bio raspoložen u redovima pobedničkog sastava sa 30 poena. Nikola Jokić ga je pratiosa 18 poena, osam skokova i osam asistencija. Eron Gordon je stao na 17 poena.
Džoš Gidi je predvodio Bulse sa 25 poena. Matas Buzelis je ubacio 20, a Dževon Karter 17 poena.
Naredni rival Nagetsa u zagrevanju pred start sezone biće prvaci Okalhoma siti tanderi.
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)