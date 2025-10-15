SRBIN JE SILA! Nikola Jokić sa pola snage razneo Bulse (VIDEO)

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su Čikago bulse sa 124:117 u meču NBA predsezone

FOTO: Tanjug/AP

Nikola Jokić je upisao 18 poena i po osam asistencija i skokova. Druga pobeda Nagetsa u četvrtom pripremnom duelu.

Bulsi nisu bili težak rival na ovom meču. Denver je dostizao i maksimalnu prednost od 24 razlike u par navrata.

Džamal Mari je bio raspoložen u redovima pobedničkog sastava sa 30 poena. Nikola Jokić ga je pratiosa 18 poena, osam skokova i osam asistencija. Eron Gordon je stao na 17 poena.

Džoš Gidi je predvodio Bulse sa 25 poena. Matas Buzelis je ubacio 20, a Dževon Karter 17 poena.

Naredni rival Nagetsa u zagrevanju pred start sezone biće prvaci Okalhoma siti tanderi.