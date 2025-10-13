Košarka

KAKVI DANI ZA MLADOG SRBINA: Nakon debija i pisanja istorije u ACB ligi, Kusturica putuje sa Barselonom na duplo kolo Evrolige

Filip Milošević

13. 10. 2025. u 17:37

Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica biće na raspolaganju treneru Barselone Đoanu Penjeroji u duplom kolu Evrolige

КАКВИ ДАНИ ЗА МЛАДОГ СРБИНА: Након дебија и писања историје у АЦБ лиги, Кустурица путује са Барселоном на дупло коло Евролиге

FOTO: FIBA.Basketball

Kusturica je za vikend je najmlađi debitant u istoriji Blaugarne. Za španskog velikana je zaigrao sa  neverovatnih 16 godina, pet meseci i 12 dana. 

Pre njega je rekord bio u vlasništvu Erika Vile, koji je debitovao u decembru 2014. godine sa 16 godina, šest meseci i 29 dana.

Kusturica je na parketu proveo samo 46 sekundi, ali bez obzira na to 12. oktobar je veliki dan za njega.

Sada je još jedna velika stvar urađena za njega, a to je da će biti sa ekipom i u duplom kolu Evrolige.

Trener Penjeroja će tako da predstojeće duplo kolo na raspolaganju imati 14 igrača i ostaje da se vidi da li će Kusturica da se u jednom od dva duela naći među 12. Ukoliko se to desi, zasigurno će ući i u antologiju evroligaškog nadmetanja.

Barselona je užasno otvorila sezonu u prvenstvu Španije, pošto posle dva kola ima učinak 0-2, dok je u Evroligi na skoru 2-1.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIN U PROBLEMU: NJegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 2

SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HALIDU U ČAST: Okupili se Beograđani na Skadarliji (VIDEO)

HALIDU U ČAST: Okupili se Beograđani na Skadarliji (VIDEO)