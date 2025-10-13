KAKVI DANI ZA MLADOG SRBINA: Nakon debija i pisanja istorije u ACB ligi, Kusturica putuje sa Barselonom na duplo kolo Evrolige

Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica biće na raspolaganju treneru Barselone Đoanu Penjeroji u duplom kolu Evrolige

FOTO: FIBA.Basketball

Kusturica je za vikend je najmlađi debitant u istoriji Blaugarne. Za španskog velikana je zaigrao sa neverovatnih 16 godina, pet meseci i 12 dana.

Pre njega je rekord bio u vlasništvu Erika Vile, koji je debitovao u decembru 2014. godine sa 16 godina, šest meseci i 29 dana.

Kusturica je na parketu proveo samo 46 sekundi, ali bez obzira na to 12. oktobar je veliki dan za njega.

Sada je još jedna velika stvar urađena za njega, a to je da će biti sa ekipom i u duplom kolu Evrolige.

Trener Penjeroja će tako da predstojeće duplo kolo na raspolaganju imati 14 igrača i ostaje da se vidi da li će Kusturica da se u jednom od dva duela naći među 12. Ukoliko se to desi, zasigurno će ući i u antologiju evroligaškog nadmetanja.

Barselona je užasno otvorila sezonu u prvenstvu Španije, pošto posle dva kola ima učinak 0-2, dok je u Evroligi na skoru 2-1.

