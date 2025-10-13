KAKVI DANI ZA MLADOG SRBINA: Nakon debija i pisanja istorije u ACB ligi, Kusturica putuje sa Barselonom na duplo kolo Evrolige
Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica biće na raspolaganju treneru Barselone Đoanu Penjeroji u duplom kolu Evrolige
Kusturica je za vikend je najmlađi debitant u istoriji Blaugarne. Za španskog velikana je zaigrao sa neverovatnih 16 godina, pet meseci i 12 dana.
Pre njega je rekord bio u vlasništvu Erika Vile, koji je debitovao u decembru 2014. godine sa 16 godina, šest meseci i 29 dana.
Kusturica je na parketu proveo samo 46 sekundi, ali bez obzira na to 12. oktobar je veliki dan za njega.
Sada je još jedna velika stvar urađena za njega, a to je da će biti sa ekipom i u duplom kolu Evrolige.
Trener Penjeroja će tako da predstojeće duplo kolo na raspolaganju imati 14 igrača i ostaje da se vidi da li će Kusturica da se u jednom od dva duela naći među 12. Ukoliko se to desi, zasigurno će ući i u antologiju evroligaškog nadmetanja.
Barselona je užasno otvorila sezonu u prvenstvu Španije, pošto posle dva kola ima učinak 0-2, dok je u Evroligi na skoru 2-1.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
RADE BOGDANOVIĆ ŽESTOKO UDARIO PO PIKSIJU: Izgubio se u vremenu, postao je vladar saveza
12. 10. 2025. u 12:58
IZBACIO ĐOKOVIĆA PA NAPRAVIO ČUDO: Anonimni teniser osvojio masters u Šangaju
12. 10. 2025. u 14:20
SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.
12. 10. 2025. u 07:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)