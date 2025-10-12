Košarka

SRBIN PRED ODLASKOM: Uroš Trifunović napušta Makabi, želja je Ife Lundberg

Časlav Vuković

12. 10. 2025. u 21:54

SRPSKI košarkaš Uroš Trifunović stigao je ovog leta u Makabi, a samo što je počela sezona već se nalazi na izlaznim vratima.

FOTO: M. Vukadinović

Kako prenosi izraelski portal "One" očekuju se da krilni igrač uskoro ode, dok tim iz Tel Aviva gleda dva potencijalna pojačanja. U pitanju su Ife Lundberg i Nik Kalates.

Nešto više o statusu Trifunovića izneo je tamošnji "Sport 5". Navodi se da nikako ne uspeva da se izbori za mesto u ekipi. Nije ga bilo u sastavu ni u prvenstvu protiv Hapoel Ber Ševe.

On je do sad odigrao samo tri minuta i to u Evroligi protiv Efesa. Očigledno je da trener Makabija Oded Kataš ne računa na njega.

Takođe, pominje se to da još uvek nije poznato da li će bivši košarkaš Partizana otići negde na pozajmicu ili će trajno napustiti klub.

