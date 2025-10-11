POJAVIO SE SNIMAK: Ovako je Jokić stigao na suđenje, preti mu i zatvor ako ovo uradi (VIDEO)

Strahinja Jokić, brat srpskog košarkaša Nikole Jokića osuđen je na kaznu od 12 meseci uslovno zbog incidenta tokom meča Denvera u plej-ofu 2024. godine. Sada se pojavio i video snimak iz suda.

FOTO: Printskrin/Jutjub/9NEWS

TV stanica "9News" je na Jutjubu objavila i video snimak dolaska Strahinje Jokića u sudnicu, neposredno pre nego što mu je izrečena presuda.

Prema rečima izveštača Džeremija Holole, Strahinja je priznao krivicu, te je tako izbegao odlazak u zatvor, pa će kaznu služiti kao uslovnu.

- Sudija je upozorio Jokića da bi mogao završiti u zatvoru ukoliko prekrši uslove uslovne kazne. Da, njegov advokat je rekao da on ima 2,08 m i da teži više od 180 kilograma - izjavio je pomenuti reporter.

Kako je potvrđeno, uslovna kazna oročena je na godinu dana.

- Videli smo Strahinju Jokića kako dolazi u sud da prizna krivicu u svom slučaju napada. Prošle godine, nakon što je viralni video zabeležio njegovu tuču sa navijačem u Ball Areni, uhapšen je. Danas je priznao krivicu za prekršaj nezakonitog ulaska i narušavanja reda, što je sitni prekršaj. U zamenu za ta priznanja, izbeći će zatvor - rekao je Džeremi Holola, a video dolaska Strahinje Jokića u sud pogledajte ispod.

