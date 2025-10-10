KENDRIK NAN: "Da mogu doveo bih Nikolu Jokića u Panatinaikos"
Jedan od najboljih košarkaša u Evroligi, Kendrik Nan, izrazio je želju da Nikola Jokić dođe u Panatinaikos.
Kendrik Nan, najbolji igrač Panatinaikosa, u intervjuu za grčki Sport24 dobio je pitanje da može jednog košarkaša da dovede u svoj tim, ko bi to bio i odgovor je bio:
- Nikola Jokić. Znam da je on Janakopulosov ljubimac. Dobar je igrač. On je „petica“, ali čini igru lakšom za svakog igrača, jer zna da dodaje, zna da bude opasnost po koš. Možda ne izgleda... zgodno, ali radi posao na terenu - rekao je Nan.
Preporučujemo
NIKOLA JOKIĆ JE NAJBOLjI NA SVETU! Amerikanci saglasni, Srbinu niko ni do kolena
09. 10. 2025. u 19:41
VUKČEVIĆ O SARADNjI SA JOKIĆEM: Kada god Nikola izađe sa terena igrali smo daleko lošije
08. 10. 2025. u 19:18 >> 19:26
NAVIJAČI VERUJU U ŠOK-TERAPIJU: Crvena zvezdu će protiv Fenera predvoditi pomoćni trener
CRVENA zvezda će u trećem kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.
10. 10. 2025. u 08:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)