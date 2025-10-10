Košarka

KENDRIK NAN: "Da mogu doveo bih Nikolu Jokića u Panatinaikos"

Filip Milošević

10. 10. 2025. u 17:05

Jedan od najboljih košarkaša u Evroligi, Kendrik Nan, izrazio je želju da Nikola Jokić dođe u Panatinaikos.

КЕНДРИК НАН: Да могу довео бих Николу Јокића у Панатинаикос

FOTO: Tanjug/AP

Kendrik Nan, najbolji igrač Panatinaikosa, u intervjuu za grčki Sport24 dobio je pitanje da može jednog košarkaša da dovede u svoj tim, ko bi to bio i odgovor je bio:

- Nikola Jokić. Znam da je on Janakopulosov ljubimac. Dobar je igrač. On je „petica“, ali čini igru lakšom za svakog igrača, jer zna da dodaje, zna da bude opasnost po koš. Možda ne izgleda... zgodno, ali radi posao na terenu - rekao je Nan.

