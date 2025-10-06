ŠOK U ABA LIGI: Zadar pobedio Zvezdu usred Beograda!
VELIKO, ogromno iznenađenje dogodilo se na startu ABA lige. Zadar je pobedio Crvenu zvezdu u dvorani "Aleksandar Nikolić" sa 79:85 (21:27, 16:16, 16:19, 26:23).
Mučenje na startu sezone se nastavilo. Ne izgleda dobro tim sa Malog Kalemegdama i ukoliko se to što pre ne promeni, kasnije bi moglo da bude kasno.
Zvezda je jedino dobro otvorila meč, povela je sa 11:6 i od tog momenta su gosti preuzeli vođstvo i nijednom ga nisu ispustili, čak su u jednom momentu tokom trećeg kvartala otišli i na +11 - 47:58.
Za crveno-bele je igrao i Jago Dos Santos koji se vratio u klub nakon što mu je pre početka sezone saopšteno da se na njega ne računa. Ipak, usled velikog broja povreda Brazilac je ponovo u redovima osvajača Kupa Radivoj Korać.
On je na terenu proveo osam i po minuta i za to vreme je ostvario učinak od dva poena, dva skoka i dve asistencije.
Izabranici Janisa Sferopulosa su pokušali da se vrate u meč i naprave preokret, ali Zadar je dalekometnim hicima pre svih Vladimira Mihailovića i Boa Biča odbio svaki nalet rivala.
Ekipa koju sa klupe predvodi Danijel Jusup je na kraju sačuvala prednost i ostvarila veliku pobedu na startu regionalnog takmičenja.
Kao i tokom većeg dela pripremnog perioda i na ovom meču crveno-beli su veoma loše šutirali van linije 6,75 - 5/27 (19%). Kod
Najefikasniji kod pobednika su bili Vladimir Mihailović sa 21 poenom, pratio ga je Karlo Žganec sa 18. Kod domaćina najbolji su bili Ebduka Izundu i Semi Odželej sa po 15 poena, dok je Džordan Nvora dodao 14.
Crvena zvezda narednu utakmicu igra protiv Fenerbahčea u petak od 19.45, dok hrvatski klub u ABA ligi gostuje Iliriji.
