Košarka

PROBLEM ZA JASIKEVIČIJUSA PRED MEČ FENERBAHČE - CRVENA ZVEZDA: Šampion Evrope trijumfovao u domaćem prvenstvu, ali...

Filip Milošević

06. 10. 2025. u 20:32

Košarkaši Fenerbahčea trijumfovali su u domaćem prvenstvu savladavši Petkim sa 105:83.

FOTO: EPA

Međutim veliki problem za Fener može biti povreda Armanda Bejkota. On je doživeo povredu i morao je put svlačionice već na početku meča. Igrala se tek 13. sekunda utakmice, kada je Fenerov centar izašao s parketa na jednoj nozi. 

Podsetimo, meč Zvezda protiv šampiona Evrope je na programu u petak od 19 časova i 45 minuta u Istanbulu. 

