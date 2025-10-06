TEŽAK ZADATAK NA STARTU ABA 2 LIGE: KK Vršac sutra gostuje favorizovanoj ekipi MZT u Skoplju

KOŠARKAŠKI klub Vršac Meridijanbet sutra u Skoplju započinje svoje treće učešće u ABA 2 ligi i to duelom sa aktuelnim šampionom Severne Makedonije – ekipom MZT.

KK Vršac Meridijanbet

Vrščane očekuje težak meč, jer će se iskusnom makedonskom timu suprotstaviti sa znatno podmlađenim sastavom.

-MZT je jako dobra i iskusna ekipa i sigurno da ćemo imati težak zadatak. Biće to veliki izazov za moju ekipu, ali mislim da su igrači spremni i siguran sam da će dati maksimum da se što bolje predstavimo – rekao je pred sutrašnje gostovanje trener Vrščana Vladimir Lučić, uz konstataciju da njegov tim ima veliku odgovornost, jer u ABA 2 ligi predstavlja Košarkašku ligu Srbije kao aktuelni osvajač tog takmičenja.

Iako domaćin važi za favorita u ovom meču, KK Vršac Meridijanbet u Skoplje stiže osokoljen pobedom protiv Džokera, na startu domaćeg prvenstva.

-Nastupamo u potpuno novom i podmlađenom sastavu. Moraćemo kroz veliku energiju i borbu da tražimo našu šansu da donesemo bodove kući. Ako budemo uspeli da uspostavimo naš ritam svih 40 minuta, verujem da možemo započeti ovu ABA 2 sezonu na pravi način – dodao je kapiten Slobodan Jovanović.