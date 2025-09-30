GOTOVO JE! Srbija ostala bez selektora, poznat i naslednik?

SAGA je i zvanično završena!

Foto: Printskrin

Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije (KSS) potvrdiće danas odlazak Svetislava Pešića sa mesta selektora, pošto mu upravo 30. septembra i ističe ugovor. I ranije se već pričalo o tome da Pešić neće ostati na klupi "orlova" posle neuspeha na Eurobasketu, međutim čekao se poslednji dan njegovog ugovora da bi se to i potvrdilo.

- Očigledno se nalazimo u nekom periodu kad nam ne ide, ali to je sport. Što se tiče ostavki, nema ih, Kari nije podneo ostavku, njemu se ugovor zaključuje sa 30. septembrom, kao što je i rečeno", rekao je nedavno predsednik KSS Nebojša Čović koji je uz to takođe potvrdio da Pešić ne ostaje na funkciji, ali da će imati savetodavnu ulogu ubuduće: "On je na raspolaganju i pomoći će u svemu što nas čeka - naglasio je Pešić.

FOTO: M. Vukadinović

A već je poznat i njegov nasledin! Prema najavama Dušan Alimpijević, koji je od početka među glavnim kandidatima, na sednici KSS, koja je na programu danas, zvanično će preuzeti mesto selektora koje je obavljao Svetislav Pešić, preneo je portal Sportissimo. Alimpijević trenutno obavlja funkciju trenera Bešiktaša, koji se takmiči u Evrokupu, pa mu predstojeći prozori u kvalifikacijama za Mundobasket neće predstavljati problem, jer se tada neće igrati utakmice u drugom po jačini takmičenju u klupskoj košarci.

Alimpijević je u trenerskoj karijeri radio u FMP-u, Crvenoj zvezdi, a potom beležio sjajne rezultate sa Bursom, koji su ga preporučili Bešiktašu. Sa reprezentacijum prvi cilj će biti plasman na Svetsko prvenstvo koje se 2027. godine održava u Kataru.

FOTO: Nebojša Paraušić

Naredne obaveze nacionalnog tima zakazane su za kraj novembra, kada počinje prva faza kvalifikacija za Mundobasket 2027. Srbija se nalazi u grupi sa reprezentacijama Turske, Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Prve mečeve u novom kvalifikacionom ciklusu Srbija igra protiv Švajcarske (27. novembar) u Beogradu i Bosne i Hercegovine (30. novembar) na gostujućem terenu. Dva najteža izazova su protiv Turske, krajem februara i početkom marta naredne godine, a zatim početkom jula 2026. godine gostujemo Švajcarskoj i dočekujemo BiH.

