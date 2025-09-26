MUKE ZA ČELSI! Povredio se Kol Palmer
Fudbaler Čelsija, Kol Palmer, zbog povrede neće biti u timu Čelsija sve do reprezentativne pauze, odnosno oko tri nedelje.
- Odlučili smo da zaštitimo Kola kako se povreda ne bi pogoršala. Biće van terena dve do tri nedelje, verovatno do pauze za reprezentacije - rekao je Mareska.
Italijanski trener je naglasio da se ne razmišlja o operaciji, već o pažljivom tretmanu.
- Radi se samo o upravljanju bolom u preponama. Sa brojem odigranih utakmica, ovo je očekivano. Nadamo se da će biti 100 odsto spreman nakon reprezentativne pauze - rekao je Mareska.
