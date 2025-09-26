OTKRIVENO! Evo zbog čega je Filip Petrušev Crvenu zvezdu zamenio Dubaijem

Novi košarkaš Dubaija a bivši Crvene zvezde, Filip Petrušev, izviždan je u "Areni" na VTB Superkupu od strane navijača crveno-belih, a razlog tome je njegova "izdaja" i odlazak u Ujedinjene Arapske Emirate.

FOTO: Tanjug/AP

Generalni menadžer Dubaija, Dejan Kamenjašević, otkrio je u razgovoru za "Sportklub" da je Petrušev sam izrazio želju da napusti Beograd – iz, kako je naveo, ličnih razloga.

- Otvorila nam se šansa kada je Filip izrazio želju da ne ostane u Beogradu iz ličnih razloga. Nismo ga doveli prošle sezone, ali kada se pojavila ta opcija, odlučili smo da reagujemo. Razgovarali smo i sa njegovim agentom Miškom Ražnatovićem, kao i sa Crvenom zvezdom, kako bismo razumeli situaciju. Imamo dobre odnose sa oba srpska kluba i sve je prošlo transparentno - rekao je Kamenjašević.

Petrušev se pridružio timu koji će sledeće nedelje debitovati u Evroligi protiv Partizana, na domaćem terenu. Kamenjašević je istakao da su u Dubaiju još prošle sezone preuzeli veliki rizik kada su sastavljali tim, ne znajući da li će dobiti vajld-kard za učešće u elitnom evropskom takmičenju.

- Mislim da smo napravili dobar potez i da je Filipova odluka bila dobra i za njega i za nas. On poznaje dosta ljudi u našoj organizaciji, tu je i jaka balkanska zajednica u Dubaiju, što je takođe olakšalo njegovu odluku - dodao je Kamenjašević.

