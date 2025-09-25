Košarka

UŽASNA SCENA U ARENI: Ajzea Kenan se uhvatio za koleno, iznet sa terena uz pomoć doktora i saigrača (VIDEO)

Časlav Vuković

25. 09. 2025. u 18:30

KOŠARKAŠ Crvene zvezde, Ajzea Kenan doživeo je povredu na utakmici za treće mesto u VTB Superkupu protiv Dubaija.

УЖАСНА СЦЕНА У АРЕНИ: Ајзеа Кенан се ухватио за колено, изнет са терена уз помоћ доктора и саиграча (ВИДЕО)

FOTO: EPA

Amerikanac je prilikom prodora nezgodno doskočio na levu nogu. Odmah je legao na parket i nije mogao sam da ustane.

Držao se za levo koleno i saigrači i lekarski tim morali su da ga iznesu sa terena. Ono što je posebno loše je činjenica da je povreda usledila bez kontakta sa protivničkim igračem.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Jedna ohrabrujuća vest je to da je u jednom momentu ustao sa klupe i skaktuao je pored terena.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ipak, ostaje da se vidi kakvog stepena je povreda i da li će biti spreman za početak sezone koja je zakazana za 30. septembar i duel sa Olimpijom Milano.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLEDNJE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju
Poznati

0 0

POSLEDNjE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju

JEDNA od najvećih evropskih filmskih diva 20. veka, Klaudija Kardinale, čija su se lica i glas urezali u istoriju svetske kinematografije kroz remek-dela Federika Felinija, Ljukina Viskontija i Serđa Leonea, preminula je u 87. godini. Njenu smrt potvrdio je agent Loren Savri, navodeći da je slavna glumica umrla u Nemuru, nedaleko od Pariza.

24. 09. 2025. u 12:32

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tehnomanija i Nikola Simić – Nova Energija koja pomera granice

Tehnomanija i Nikola Simić – Nova Energija koja pomera granice