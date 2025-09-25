UŽASNA SCENA U ARENI: Ajzea Kenan se uhvatio za koleno, iznet sa terena uz pomoć doktora i saigrača (VIDEO)

KOŠARKAŠ Crvene zvezde, Ajzea Kenan doživeo je povredu na utakmici za treće mesto u VTB Superkupu protiv Dubaija.

FOTO: EPA

Amerikanac je prilikom prodora nezgodno doskočio na levu nogu. Odmah je legao na parket i nije mogao sam da ustane.

Držao se za levo koleno i saigrači i lekarski tim morali su da ga iznesu sa terena. Ono što je posebno loše je činjenica da je povreda usledila bez kontakta sa protivničkim igračem.

Jedna ohrabrujuća vest je to da je u jednom momentu ustao sa klupe i skaktuao je pored terena.

Ipak, ostaje da se vidi kakvog stepena je povreda i da li će biti spreman za početak sezone koja je zakazana za 30. septembar i duel sa Olimpijom Milano.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

