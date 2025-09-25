DIREKTOR ABA LIGE: Klubovima suvlasnicima dobit od po 100.000 evra

Jubilarna, 25. sezona ABA lige startovaće 3. oktobra, a prvi put od osnivanja regionalnog košarkaškog takmičenja, klubovima suvlasnicima isplaćuje se dobit u iznosu od po 100.000 evra, izjavio je direktor regionalnog takmičenja Dubravko Kmetović.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

"To je poslovni model koji smo uspeli da organizujemo u poslednjih pet godina i očekujem da će se sa tom praksom nastaviti. Pre pet godina krenuli smo sa pojačanom komercijalizacijom lige. Najveći prihodi dolaze od TV prava, ali smo unapredili i odnose sa sponzorima. U tih pet godina ukupan prihod ABA lige povećan je dva i po puta i sada na godišnjem nivou iznosi oko šest miliona evra, rekao je Kmetović, koji je na funkciji direktora ABA lige od 2020. godine, u intervjuu za Jutarnji list.

Klubovima koji su deoničari ABA lige isplaćuje se dobit. Svih 12 klubova će dobiti, ili su već dobili po 100.000 evra, konstatovao je Kmetović i istakao da su zahvaljujući komercijalnim aktivnostima svim klubovima pokriveni i troškovi smeštaja, prevoza, kao i troškovi sudija, delegata i pomoćnih sudija za zapisničkim stolom.

Regionalno košarkaško takmičenje od ove sezone brojaće 18 klubova, koji će biti podeljeni u dve grupe po devet.

Nakon ulaska Dubaija, liga je dodatno proširena klubovima iz Rumunije i Austrije, a Kluž i Beč su za učešće platili po 500.000 evra.

"Liga je i ranije imala klubove izvan naše regije, ali tek je sa Dubaijem počelo dugoročno planiranje. Klubovi iz Rumunije i Austrije nam donose nove prihode i puno veću tržišnu ekspanziju, jer se radi o području na kojem živi više od 30 miliona ljudi. I to se već oseća kroz dodatne prihode. Novi sistem takmičenja s igranjem u grupama omogućuje dalje širenje. I sportsko i poslovno, objasnio je Kmetović.

On je demantovao navode da Hapoel iz Tel Aviva nije postao član ABA lige iz političkih razloga.

"Komercijalno nismo uspeli da se dogovorimo. Možda je bilo premalo vremena. Ne isključujem mogućnost da se uključi u nekoj od narednih sezona, objasnio je Kmetović.

Rekao je i da ga ne brinu najave predsednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojše Čovića da bi srpski klubovi od sledeće sezone mogli da napuste ABA ligu i uzmu učešće u profesionalnoj domaćoj ligi.

"Mi kao liga dolazimo na kraju, nakon što se odrede odnosi klubova i nacionalnih saveza.

Upitan za komentar na Čovićeve izjave da država Srbija ABA ligi daje tri miliona evra, Kmetović je odgovorio.

"Ne bih se složio s tim. Naši prihodi su isključivo komercijalni, nemamo kontakt s državama. Ako to gledamo kroz Telekom Srbije, koji je procenio da je sadržaj ABA lige atraktivan da bi ga kupio i distribuirao, na to nemam šta da dodam. Naprotiv, zaključio je Kmetović.