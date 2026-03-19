Košarka

KOŠARKAŠKI SVET JE TOTALNO ZATEČEN! Partizan nudio Vasiliju Miciću 3.000.000 evra! Evo kako je Željko Obradović reagovao

Новости онлине

19. 03. 2026. u 08:58

Zoran Savić je otvorio dušu i ispričao je svoju verziju događaja od propšlog leta u Partizanu, kada je “sve puklo” na relaciji najvažnijih ljudi u klubu. To je dovelo do rezultatkog kraha u Evroligi i odlaska Željka Obradovića sa klupe posle 4 godine.

КОШАРКАШКИ СВЕТ ЈЕ ТОТАЛНО ЗАТЕЧЕН! Партизан нудио Василију Мицићу 3.000.000 евра! Ево како је Жељко Обрадовић реаговао

Foto: Printskrin

Savić je otkrio da je predsednik kluba Ostoja Mijailović na svoju ruku pregovarao sa Vasilijem Micićem i da je bio neuspešan kao i sa još nekoliko igrača pre toga.

– Pitao sam Ostoju da kažu kojeg smo mi igrača doveli sa kojim je on razgovarao? Od Muse, Mirotića, Hezonje, Micića… Za Micića smo saznali na sastanku od Ostoje, gde je on rekao da mu je ponudio 3.000.000. Željko nije mogao da veruje. Imaš situaciju da je tu igrač koji ti je najbolji od prošle godine – Karlik Džons i potpisujemo igrača koji košta još 1.000.000 više Džabarija Parkera i sad imamo problem, a sa Micićem bi imali još veći. Mislim da nije normalno da takve stvari saznajemo na sastanku od Ostoje. Ne možeš da kažeš da Musa nije došao jer ga vređaju na nacionalnoj osnovi, jer će to da rade još više. Nije ni tačno da zbog toga nije došao, već što je dobio za 1.000.000 veću ponudu. Isto i sa Hezonjom. Znaš da bi voleo da dođe, ali znaš za koje pare igra i to u Realu. Moj prvi pokušaj da dovedem Lučića je bio kada sam došao, ali mi je Miško rekao da to nije realno, rekao je Savić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Ostali sportovi

0 11

Fudbal

0 19

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Ostali sportovi

0 0

Politika
Tenis
Fudbal
