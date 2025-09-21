OVO ZANIMA SVE ZVEZDAŠE: Janis Sferopulos otkrio zašto Filip Petrušev nije ostao u redovima crveno-belih
ŽELELA je Crvena zvezda da zadrži u ekipi Filipa Petruševa, ali je reprezentativac Srbije odlučio da karijeru nastavi u Dubaiju. Ovu situaciju prokomentarisao je trener crveno-belih Janis Sferopulos.
Ovaj 58-godišnji stručnjak iz Soluna je za grčki "Amerikanos24" otkrio zašto je sjajni centar otišao u redove debitanta u Evroligi.
- Sve je bilo dogovoreno sa Olimpijakosom oko kupovine. Ali zbog ličnih razloga on nije mogao da ostane u Beogradu. Nije bilo do košarke. Razumem ga. On ima veliku budućnost i verujem da može da bude na još višem nivou u Evroligi. Mislim da ako dobro bude igrao u naredne dve tri godine moći će da se vrati u NBA - rekao je Sferopulos.
Podsetimo, Petrušev je prošle sezone bio najbolji igrač Crvene zvezde u Evroligi. Prosečno je po utakmici beležio 13,5 poena, 4,9 skokova i 1,6 asistencija.
Što se tiče sezone 2025/26 Dubai će sezone u najelitnijem takmičenju otvoriti kao domaćin protiv Partizana (30. septembrar, 18), dok će crveno-beli istog dana od 20 sati dočekati Olimpiju Milano.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
20. 09. 2025. u 21:02 >> 21:03
TENISKI SVET U ŠOKU! Arina Sabalenka objavila provokativne fotografije sa sestrom (FOTO)
19. 09. 2025. u 09:12
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda su odigrali izuzetno zanimljiv 177. "večiti derbi" u prvenstvenoj konkurenciji, a konačan rezultat 1:2, epilog je više nego interesantnih dešavanja na stadionu u Humskoj.
20. 09. 2025. u 21:02 >> 21:03
"POČIVAJ U MIRU": Cukić neutešan - oprostio se od istaknutog muzičara
DOMAĆA muzička scena ostala je bez Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih domaćih bendova.
20. 09. 2025. u 20:02
Komentari (0)