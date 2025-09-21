OVO ZANIMA SVE ZVEZDAŠE: Janis Sferopulos otkrio zašto Filip Petrušev nije ostao u redovima crveno-belih

ŽELELA je Crvena zvezda da zadrži u ekipi Filipa Petruševa, ali je reprezentativac Srbije odlučio da karijeru nastavi u Dubaiju. Ovu situaciju prokomentarisao je trener crveno-belih Janis Sferopulos.

FOTO: M. Vukadinović

Ovaj 58-godišnji stručnjak iz Soluna je za grčki "Amerikanos24" otkrio zašto je sjajni centar otišao u redove debitanta u Evroligi.

- Sve je bilo dogovoreno sa Olimpijakosom oko kupovine. Ali zbog ličnih razloga on nije mogao da ostane u Beogradu. Nije bilo do košarke. Razumem ga. On ima veliku budućnost i verujem da može da bude na još višem nivou u Evroligi. Mislim da ako dobro bude igrao u naredne dve tri godine moći će da se vrati u NBA - rekao je Sferopulos.

Podsetimo, Petrušev je prošle sezone bio najbolji igrač Crvene zvezde u Evroligi. Prosečno je po utakmici beležio 13,5 poena, 4,9 skokova i 1,6 asistencija.

Što se tiče sezone 2025/26 Dubai će sezone u najelitnijem takmičenju otvoriti kao domaćin protiv Partizana (30. septembrar, 18), dok će crveno-beli istog dana od 20 sati dočekati Olimpiju Milano.

