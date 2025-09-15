NIJE SVE TAKO CRNO! Srbija ima člana druge idealne petorke Evrobasketa

Organizatori Evrobasketa objavili su sastav druge najbolje petorke turnira.

FOTO: FIBA.Basketball

Među izabranim igračima našli su se košarkaši koji su svojim partijama tokom takmičenja ostavili neizbrisiv trag i pokazali kako se kombinuju talenat, iskustvo i liderstvo na terenu.

U drugoj idealnoj petorci turnira je turski reprezentativac Džedi Osman, finska zvezda Lauri Markanen, poljski igrač Džordan Lojd, Deni Avdija iz Izraela i – naš Nikola Jokić.

Your #EuroBasket 2025 All-Star Second Team ⭐️



🇹🇷 Cedi Osman

🇫🇮 Lauri Markkanen

🇵🇱 Jordan Loyd

🇮🇱 Deni Avdija

🇷🇸 Nikola Jokic pic.twitter.com/C0s0MWiLon — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Podsetimo, Nemačka je pobedila Tursku u finalu Evrobasketa, a najkorsniji igrač turnira je Denis Šruder.

Takođe, mesto u startnoj petorci su pronašla dvojica šampiona, košarkaši Nemačke Denis Šruder i Franc Vagner.

Košarkaš Orlanda je nagradu primio u dresu sa imenom brata Morica, koji je propustio Evropsko prvenstvo.

Luka Dončić, Janis Adetokumbo i Alperen Šengun su preostala trojica.

