Košarka

NIJE SVE TAKO CRNO! Srbija ima člana druge idealne petorke Evrobasketa

Новости онлине

15. 09. 2025. u 08:14

Organizatori Evrobasketa objavili su sastav druge najbolje petorke turnira.

НИЈЕ СВЕ ТАКО ЦРНО! Србија има члана друге идеалне петорке Евробаскета

FOTO: FIBA.Basketball

Među izabranim igračima našli su se košarkaši koji su svojim partijama tokom takmičenja ostavili neizbrisiv trag i pokazali kako se kombinuju talenat, iskustvo i liderstvo na terenu.

U drugoj idealnoj petorci turnira je turski reprezentativac Džedi Osman, finska zvezda Lauri Markanen, poljski igrač Džordan Lojd, Deni Avdija iz Izraela i – naš Nikola Jokić.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Podsetimo, Nemačka je pobedila Tursku u finalu Evrobasketa, a najkorsniji igrač turnira je Denis Šruder.

Takođe, mesto u startnoj petorci su pronašla dvojica šampiona, košarkaši Nemačke Denis Šruder i Franc Vagner.

Košarkaš Orlanda je nagradu primio u dresu sa imenom brata Morica, koji je propustio Evropsko prvenstvo.

Luka Dončić, Janis Adetokumbo i Alperen Šengun su preostala trojica.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PARTIZAN SA PRVOG MESTA ČEKA ZVEZDU! Večiti derbi najavila (i) goleada crno-belih
Fudbal

1 5

PARTIZAN SA PRVOG MESTA ČEKA ZVEZDU! "Večiti derbi" najavila (i) goleada crno-belih

Partizan i Crvena zvezda sledeće subote igraju prvi ovosezonski "večiti derbi", a posle dugo vremena crno-beli u taj meč ulaze sa prve pozicije na tabeli. To im je osigurala pobeda nad Spartakom, u Subotici, rezultatom 2:5 u više nego zanimljivom meču 8. kola Superlige Srbije. Golove za crno-bele postigli su Simić, Milošević, Jurčević, Vukotić i Kostić, a za plavo-bele tomović iz penala i Osei.

14. 09. 2025. u 21:24 >> 21:25

Politika
Tenis
Fudbal
NE MOŽE DA UŽIVA BEZ SRBIJE! Evo s kime je viđen Bastijan Švajnštajger, Ana Ivanović mu nije ni kraj pameti

NE MOŽE DA UŽIVA BEZ SRBIJE! Evo s kime je viđen Bastijan Švajnštajger, Ana Ivanović mu nije ni kraj pameti