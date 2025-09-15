NIJE SVE TAKO CRNO! Srbija ima člana druge idealne petorke Evrobasketa
Organizatori Evrobasketa objavili su sastav druge najbolje petorke turnira.
Među izabranim igračima našli su se košarkaši koji su svojim partijama tokom takmičenja ostavili neizbrisiv trag i pokazali kako se kombinuju talenat, iskustvo i liderstvo na terenu.
U drugoj idealnoj petorci turnira je turski reprezentativac Džedi Osman, finska zvezda Lauri Markanen, poljski igrač Džordan Lojd, Deni Avdija iz Izraela i – naš Nikola Jokić.
Podsetimo, Nemačka je pobedila Tursku u finalu Evrobasketa, a najkorsniji igrač turnira je Denis Šruder.
Takođe, mesto u startnoj petorci su pronašla dvojica šampiona, košarkaši Nemačke Denis Šruder i Franc Vagner.
Košarkaš Orlanda je nagradu primio u dresu sa imenom brata Morica, koji je propustio Evropsko prvenstvo.
Luka Dončić, Janis Adetokumbo i Alperen Šengun su preostala trojica.
