LUKA DONČIĆ GRMI KAO NIKAD! Sram te bilo, uzeo si pare

Najbolji strelac turnira, Luka Dončić, završio je učešće na Eurobasketu, pošto je njegova Slovenija doživela eliminaciju u četvrtfinalu.

Uprkos sjajnoj partiji superstara Lejkersa, Slovenija nije uspela da se domogne polufinala, posle velike borbe poražena je od aktuelnog šampiona sveta, selekcije Nemačke, rezultatom 99:91.

Luka Dončić utakmicu je završio sa 39 poena, 10 skokova i sedam asistencija, iako je veći deo drugog poluvremena igrao sa četiri lične greške.

Luka je tokom celog meča bio u sukobu sa sudijama... Već u drugom minutu je dobio tehničku i tada je sve krenulo. Kada mu je dosuđen jedan prekršaj, Dončić je pokazao sudijama da su "uzele pare" za ovu utakmicu.

Naravno, posle ovog gesta, društvene mreže su eksplodirale, a čini se da arbitri nisu videli ovaj gest, inače bi Slovenac bio isklučen.

Posle meča Luka Dončić bio je više nego iskren posle poraza Slovenije.

- Pa da, šta da kažem? Pokazali smo da možemo da pobedimo, svaka čast momcima od prvog do poslednjeg, svi smo se boreli, hteli pobedu, dali sve - počeo je Dončić.

Onda je usledilo pitanje kako se oseća posle meča. Kritikovao je i sebe i sudije.

- Ljut, 100 odsto sam ljut. Mogao sam više u trećoj četvrtini, forsirao sam previše šuteva. Mogao sam bolje u ključnim trenucima, nisam donosio prave odluke, ali kao što rekoh, borili smo se svi.

Govorio je i o suđenju.

- Rekao sam da sam dobio prvu tehničku u prva dva minuta kada sam viknuo sudiji 'alo'. U četvrtfinalu se to ne bi desilo bez obzira ko si, ako ne dobiješ bar prvo opomenu, ne znam šta da kažem.. Četvrtfinale, igra za polufinale, intenzitet je jak, ne znam šta da kažem...

