TRESE SE KOLORADO! Petostruki Ol-star i bivši šampion dolazi kod Nikole Jokića u Denver

Denver nastavlja da gradi tim vredan šampionskih ambicija.

FOTO: Tanjug/AP

Ovog leta stigla su prava pojačanja Nikoli Jokiću, koji još jednom može da konkuriše za titulu, a kako mediji iz Denvera od jutros prenose, Nagetsi bi pre početka sezone mogli da budu jači za NBA šampiona - Kevina Lava.

Bivši saigrača Lebrona Džejmsa iz šampionskih dana Klivlend Kavalirsa nedavno je trejdovan iz Majami Hita u Jutu, ali gotovo da nema naznaka da će sezonu početi u dresu Džezera.

Kako piše Benet Durando iz Denver Posta, tri ekipe su zainteresovana za Lava, LA Klipersi i Lejkersi, dok su Nagetsi u ovom trenutku najbliži Amerikancu.

FOTO: EPA

Veliki adut u toj priči je trener Denvera Dejvid Adelman, koji je još u danima Minesote sarađivao sa Lavom i ostao u bliskom prijateljskom odnosu sa njim. Nagetsi u Lavu ne bi dobili samo iskusnog igrača, već i lidera svlačionice – rolu koju on sve više preuzima u poslednjim godinama karijere.

Na parketu, Lav je najdominantnije partije pružio u sezoni 2011/2012, kada je kao član Timbervulfsa beležio impresivnih 26 poena i 13,3 skoka u proseku. Tokom bogate karijere odigrao je 952 utakmice u NBA ligi, sa prosekima od 16,2 poena i 10 skokova po meču.

Kevin Lav je svoju reputaciju gradio u Minesoti, gde je bio glavna uzdanica Timbervulfsa i kratko vreme igrao sa Darkom Miličićem i Nikolom Pekovićem. Nakon toga usledio je transfer u Klivlend Kavalirse, gde je zajedno sa Lebronom Džejmsom i Kajrijem Irvingom 2016. godine doneo franšizi prvi šampionski prsten.