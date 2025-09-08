EVO ŠTA JE SRBIJI TREBALO! "Tajm-aut Luke Dončića" o kome bruji košarkaški svet (VIDEO)

SRBIJA ima najboljeg košarkaša na svetu i to više puta proglašen, osvajača NBA prstena, ali nema Luku Dončića, odnosno imala je u vidu Bogdana Bogdanovića, ali...

Foto: Printskrin

Nikola Jokić je uradio sve na parketu što se tiče košarkaških bravura, međutim nedostajalo mu je ono što Luka ima celu karijeru, naročito kad obuče dres Slovenije da trgne saigrače.

Kvalitet momaka iz "dežele" je za nijansu veći nego što je imala Krka u prošlosti i evo ih sada u četvrtfinalu Evrobasketa. Izbacili su Italiju, da više nije to Italija koja uliva strah i trepet, ali trijumf Slovenaca jeste iznenađenje. A junak priče Luka Dončić radio je sve davao koševe i što je još važnije dizao moral saigračima.

Naime, snimak sa jednog tajm-auta postao je viralan neverovatnom brzinom. U trenutku kada su Italijani smanjili na sedam poena razlike, Dončićevi saigrači počeli su da gube koncentraciju i pokazuju nervozu. Tada je kapiten preuzeo stvar u svoje ruke i smirio atmosferu.

- Vodimo sedam razlike, smirite se je**no svi! Nervozni ste bez potrebe. Koncentrišite se, ne treba da se je**no svađamo međusobno, igramo protiv njih, a ne jedni protiv drugih. Hajde - poručio je Dončić u strastvenom govoru.

Coach Luka saying something like “Please pull yourselves together, it’s a 7 pt game. Stop bickering for every small thing, it’s us against them, not us against each other!”



(I didn’t translate the expletives 😅) pic.twitter.com/IUpVnzT8xj — SLO HOOPS FAN 🇸🇮 (@SloHoopsFan) September 7, 2025

I zbog toga Luka Dončić ima i osvojenu Evroligu i zlato sa Evropskog prvenstva, imaće i jednog dana i NBA prsten, sigurno ako ima sportske pravde, jer on živi košarku. Teško da će pobediti Nemce u četvrtfinalu, ali već sada je junak Evrobasketa jer o kvaitetima njegove reprezentacije najbolje govori i pripremni meč u Beogradu, kada su ga Srbi pomeli sa parketa.

I onda je došla Riga i ta nesrećna utakmica sa Portugalijom kada smo mi ostali bez našeg Luke Dončića. Kapiten Bogdan Bogdanbović se u jednom bezazlonem napadu uhvatio za ložu i bilo je već tada jasno da smo ostali bez zlata, nadali smo se tajno medalji, ali ni oni najveći pesimisti nisu očekivali poraz u osmini finala, pa ni sami Finci majstori za zimske sportove koji više nisu sila ni u skijaškim skokovima, ali jesu u košarci.

Ili... su samo naišli na trenutno lošeg rivala, koji nije imao svog Luku Dončića, imao je najboljeg košarkaša sveta Nikolu Jokića, dobio i brojke koje isti beleži u dresu Denvera, ali Srbija je ostala bez medalje bez Bogdana Bogdanovića.

I sada nam ostaje da navijamo za Sloveniju.