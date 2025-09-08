SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo šta je Nikola Jokić uradio posle debakla Srbije na Evrobasketu

SRBIJE je i 2025. godine na Evropskom prvenstvu prošla isto kao i na prethodnom. Iako glavni favorit eliminisani su naši momci u osmini finala. Tada je bila Italija kamen spoticanja, a sada Finska.

FOTO: FIBA.Basketball

I tada je Nikola Jokić bio deo ekipe kao i sada. Najbolji košarkaš sveta posle debakla reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu, nije želeo da ode iz Berlina sam bez saigrača iz nacionalnog tima pre tri godine.

Ovo je otkrio reprezentativac Srbije Dušan Ristić koji je bio član tima na Evrobasketu 2022. godine. Srbija je tada u osmini finala poražena od Italije (94:86), dok nam je sad presudila Finska (92:86).

Ristić je za podkast Alesto otkrio nešto što malo ko zna o Nikoli Jokiću. Setio se kako je tada Nikola Jokić postupio pri odlasku ekipe sa Evrobasketa, saigrači su mu bili na prvom mestu.

- To je jedan detalj koji možda javnost ne zna. Posle poraza od Italije u Berlinu na Evrobasketu 2022. bilo je vrlo malo vremena da se rezervišu karte za povratak i nije bilo opcije da igrači putuju biznis klasom, već je trebalo da svi idu ekonomskom. Sećam se da smo veoma rano čekali u redu, bila je ogromna gužba. Predvodnik tog tim Nikola Jokić, koji je bio MVP NBA lige prvi put, odlučio je da se vrati zajedno sa timom - otkrio je Ristić.

Jokić je pokazao koliko mu znače saigrači i ekipa.

- Nikola kao najbolji igrač sveta u tom trenutku nijednog trenutka se nije požalio, već je sve vreme bio sa ekipom posle tog istorijskog, veoma bolnog poraza. Svih 12 igrača ostalo je zajedno, svi smo ostali.

Nažalost, Srbija je tri godine posle Berlina opet doživela debkla na šampionatu Starog kontinenta. Ekipu koja se spremala da osvoji zlatnu medalju, doduše, osakaćenu povredama, eliminisala je Finska.

Inačem, reprezentaciju Srbije posle prvenstva čeka turbulentan period, a veoma je malo vremena za konsolidovanje i analize. Selektoru Svetislavu Pešiću na kraju meseca ističe ugovor, videćemo da li će ostati na klupi ili slede promene, a pitanje je koji igrači će biti nosioci tima u budućnosti. Naredne obaveze nacionalnog tima zakazane su za kraj novembra, kada počinje prva faza kvalifikacija za Mundobasket 2027.

Srbija se nalazi u grupi sa reprezentacijama Turske, Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Prve mečeve u novom kvalifikacionom ciklusu Srbija igra protiv Švajcarske (27. novembar) u Beogradu i Bosne i Hercegovine (30. novembar) na gostujućem terenu. Dva najteža izazova su protiv Turske, krajem februara i početkom marta naredne godine, početkom jula 2026. godine gostujemo Švajcrskoj i dočekujemo BiH.