"PRITISAK U SRBIJI JE BIO OGROMAN": Ponitka progovorio o eliminaciji "orlova" sa Evrobasketa
SRBIJA je mimo svih očekivanja eliminisana u osmini finala Evropskog prvenstva. Za razliku od "orlova" Poljska je uspela da se domogne četvrtifnala, a o neuspehu našeg nacionalnog tima govorio je Mateuš Ponitka.
Jedan od najboljih igrača Poljske je nakon pobede nad Bosnom i Hercegovinom (80:72) otkrio kako gleda na rano ispadanje Srbije.
On se najpre dotakao uspeha svoje reprezentacije.
- Veoma sam srećan i ponosan na svoj tim. Svi su danas bili izvanredni, borili smo se i svako je odradio svoj posao. I evo nas ponovo u četvrtfinalu - rekao je Ponitka.
Posebno apostrofirao to koliko mu znači igranje za reprezentaciju.
- Za mene je reprezentacija uvek broj jedan. Volim svoj klub i srećan sam u Turskoj, ali igrati za Poljsku i naše navijače je nešto posebno. Uvek dajem maksimum, a ljudi koji nose dres reprezentacije znaju da je to potpuno drugačije iskustvo.
Za kraj se dotakao Srbije i iznenađujuće eliminacije od Finske u osmini finala Evrobasketa 2025.
- Nisam gledao drugo poluvreme, bio sam bolestan i bez snage. Znam kako je to, pritisak u Srbiji je ogroman jer je to košarkaška zemlja. Imaju sjajne igrače, ali ovo je turnir i uvek može da se dogodi iznenađenje. Šteta je za njih, ali čestitke Finskoj, odigrali su neverovatnu utakmicu - zaključio je Ponitka.
Podsetimo, Poljska će u četvrtfinalu Evropskog prvenstva igrati protiv Turske.
