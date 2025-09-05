Košarka

BRUKA ŠPANIJE I CRNE GORE! FIBA saopštila koje pozicije su zauzele ove dve selekcije na Evrobasketu

Filip Milošević

05. 09. 2025. u 11:55

Košarkaši Španije su zvanično na 17. mestu na Evropskom prvenstvu, a Crna Gora je na 20. poziciji, saopštila je danas Svetska košarkaška federacija (FIBA).

FOTO: FIBA.Basketball

Pošto nema razigravanja za pozicije od 17. do 24. mesta, FIBA je danas saopštila kako izgleda konačan plasman reprezentacija koje su eliminisane posle grupne faze. 

Španija je na 17. mestu, Belgija 18, Estonija 19, Crna Gora 20, Velika Britanija 21, Island 22, Češka 23, a Kipar je poslednji, na 24. poziciji. 

