"BOMBA" U EVROLIGI! Bivši igrač Denvera i nekadašnji saigrač Nikole Jokića potpisao za Real

Košarkaški klub Real Madrid doveo je novo NBA pojačanje, ovog puta verovatno i najzvučnije ime.

FOTO: EPA

A to je - Trej Lajls. Momak koji posle 10 NBA sezona dolazi prvi put u Evropu. U karijeri je nastupao za Jutu, Denver, San Antonio, Detroit i poslednjih 4 godine je bio u Sakramentu.

Igra na poziciji centra i krilnog centra, a rotekle sezone je odigrao 59 utakmica i prosečno provodio 20 minuta na parketu. Za to vreme je prosečno postizao 6,5 poena po utakmici.

