Košarka

HRVATI JEDVA ČEKALI DA LIKUJU! Ovako su reagovali na dešvanja na meču Srbija - Turska

Новости онлине

04. 09. 2025. u 17:50

Košarkaši Srbije doživeli su prvi poraz na Evropskom prvenstvu pošto su u poslednjem kolu grupe A izgubili od Turske rezultatom 95:90, čime su zauzeli drugo mesto i u osmini finala će igrati protiv Finske.

FOTO: FIBA.Basketball

Dva tima su odigrala izuzetno kvalitetnu utakmicu. Naša selekcija je pružila dobru partiju, ali su Turci nestvarno šutirali i zasluženo su stigli do trijumfa u verovatno najboljem meču dosadašnjeg toka šampionata.

Interesantno je čuti kako je ova utakmica ispraćena u Hrvatskoj. 

Alperen Šengun je odigrao maestralnu utakmicu u kojoj je zabeležio 28 poena, uz 13 skokova i bio je najzaslužniji za trijumf Turske. Posebno je bio impresivan u šutu sa distance i zbog toga je u jednom trenutku hrvatski komentator čak glasno proslavio "Šengun, Šengun... Madre mia!"

U samoj završnici je Nikola Jokić promašio šut za tri poena, da bi potom Šengun sa penala potvrdio pobedu Turske.

- Bravo za Ergina Atamana i njegove igrače, odradili su vrhunsku utakmicu, a drugačije i ne može kada igrate protiv Srbije - poručio je hrvatski komentator, dok je njegov kolega dodao da je Šengun na ovom susretu nadigrao Jokića.

Kalkuklacije! Evo sa kim Srbija igra u nastavku Evrobasketa

Po pravilima Evrobasketa, ukrštaju se naša, A grupa, i B, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D.

Dakle, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa trećeplasiranim iz grupe B, a to su Finci.

Srbi su se tako svrstali u "donju" polovinu žreba, a kako su Nemci kao prvoplasirani u B grupi takođe u toj polovini, sudar finalista prošlog Mundobasketa moguć je već u polufinalu Evropskog prvenstva. 

No, dotad treba proći još jednu ozbiljnu prepreku...

Prođu li Pešićevi izabranici Finsku, igraće u četvrtfinalu, u sredu 10. septembra, protiv pobednika meča D1 - C4. 

FOTO: FIBA.Basketball

 

Ko će biti prvi u D grupi teško je i pretpostaviti, jer tri ekipe dele prvu poziciju sa po 3-1 - Izrael, Poljska i Francuska, a u poslednjem kolu, ovog četvrtka, igraju sa preostalim članovima te grupe: najpre Francuzi protiv već otpisanog Islanda, Izraelci sa Slovencima, pa Poljaci sa Belgijom. Slovenija, sa učinkom 2-2, može da "skoči" ka vrhu tabele pobedom nad Izraelcima, a imajući u vidu da je pomenuti vodeći trio u međusobnim mečevima doživeo po poraz i pobedu (Francuska je izgubila od Izraela, koji je izgubio od Poljske, koji je izgubio od Franucske), o konačnom poretku bi mogla da odlučuje koš-razlika. Pred poslednje kolo Francuzi su na +30, Izrael na +26, Poljska na +14, a Slovenija, koja može da napreduje, na +7.

Ko će biti četvrti u C grupi?

Pa, tu je pet kandidata u igri za osminu finala!

Na tabeli vode Grčka i Italija sa po 7 bodova, a po 6 su sakupili Španija, Bosna i Hercegovina i Gruzija. I, pritom, ovog četvrtka u poslednjem kolu igraju BiH - Gruzija, Italija i otpisani Kipar, te Španija - Grčka.

FOTO: FIBA.Basketball

 

Mogućih ishoda nije malo, pa nije nemoguće da se desi da, recimo Dončić i Slovenija igraju protiv moćne Španije, pa pobednik tog duela da čeka Srbe u četvrtfinalu.

A ko prođe dalje, u polufinalu igra sa najboljim iz ova dva meča osmine finala, Nemačka - Portugal, te C2 - D3.

Put ka medalji je, zapravo... baš, baš težak. Jer, možda glasi Finska, pa Slovenija ili Španija, pa Nemačka.

Ali, na muci se poznaju junaci, zar ne?

A šta će sve biti, pratite i narednih dana iz minuta u minut uzpsportske stranice portala "Novosti". Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ČUJE SE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Komentari (0)

