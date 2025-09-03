VELIKO IZNENAĐENJE NA EVROBASKETU: Crna Gora se obrukala, Velika Britanije je izbacila sa Evrobasketa

IMALA je Crna Gora sve u svojim rukama. Računica je bila jasna - pobeda protiv Velike Britanije. Kako se to nije desilo eliminisani su sa Evrobasketa. "Sokolovi" su iznenađujuće izgubili sa 89:83.

Foto: EPA-EFE/Jussi Eskola

Može se reći da je ovo velika bruka za tim Boška Radovića. S obzirom na to da Švedska u slučaju poraza od Litvaniju, Crna Gora i Velika Britanija imaće identičan učinak, pravi se trougao između te tri selekcije. Tu su Skandinavci najbolji i prolaze dalje.

Od starta se videlo da Nikola Vučević i drugovi neće imati lak zadatak. Odbrana nije dobro funkcionisala i sve to su kažnjavali Britanci koji su imali šest poena prednosti posle prvog poluvremena - 48:42.

Nastavila se velika borba i u drugom poluvremenu. Činilo se da će nakon trojke Vladimira Mihailovića za 80:81 "sokolovi" uspeti da slome rivala i trijumfuju, usledio je odgovor rivala i serija 9:2 kojom je obezbeđena velika pobeda.

Ovo je prvi trijumf Velike Britanije na Evropskom prvenstvu još od 2013. godine. To još više pokazuje koliko se Crna Gora obrukala.

Najefikasniji kod pobednika bio je Majls Heson sa 25 poena, pratio ga je Akvasi Jeboa sa 23. Na drugoj strani nije bio dovoljan samo Nikola Vučević. On je meč okončao sa 31 poneom i 11 skokova. Kajl Olman je dodao 14.

Ukoliko Srbija večeras pobedi Tursku biće prva u grupi A i odmeriće snage sa Švedskom koja je plasmanom u osminu finala već uradila veliku stvar.

