Košarka

SENZACIJA NA EVROBASKETU: "Otpisani" Bosanci dobili Grke i "uveli" Španiju u osminu finala!

Новости онлине

02. 09. 2025. u 16:05

Košarkaška reprezentacija Srbije igra protiv Turske svoj poslednji meč prve faze Evropskog prvenstva u košarci, a pred taj meč, pred rasplet u našoj grupi, bilo prilično zanimljivo u megdanu pretposlednjeg kola grupe C.

СЕНЗАЦИЈА НА ЕВРОБАСКЕТУ: Отписани Босанци добили Грке и увели Шпанију у осмину финала!

FOTO: FIBA.Basketball

U njemu su se sastali Grčka, koja je već izborila nokaut fazu, i Bosna i Hercegovina, kojoj su bile ostale minimalne šanse da nešto tako uradi, nakon poraza od Španije i Italije, te samo početnog trijumfa nad nejakim Kipranima.

Ali, BiH je danas ostvarila snove svojih navijača, "fanatikosa", koji i na Kipru bodre bosanske košarkaše:

Ekipa selektora Aziza Bekira na najbolji način je iskoristila to što je Janis Adetokumbo "odmarao" na ovom meču, pa je Bosna pobedila Grčku - konačan rezultat glasio je 80:77.

Bosanci nisu obezbedili prolazak dalje samim trijumfom, o tome će odlučivati u međusobnom okršaju sa Gruzijom, ali su ovom pobedom ozvaničili prolazak Španije u osminu finala, čak i pre "furijinog" večerašnjeg derbija sa Italijanima.

Foto: FOTO: FIBA.Basketball

POGLEDAJ GALERIJU

Jusuf Nurkić, kao najveće ime u selekciji BiH usled velikog NBA iskustva, bio je, očekivano, jedan od predvodnika ekipe u ovom okršaju.

Postigao je 18 poena, imao 10 skokova, po tri "krađe" i asistencije (istina, uz pet izgubljenih lopti) i jednu atraktivnu blokadu:

Više nego dobar utisak ostavili su i Džon Roberson sa 18 poena, kao i Edin Atić sa 15.

Kod Grka su odskočili Tajler dorsi sa 14, te dva Kostasa, Slukas sa 13 i Papanikolau sa 10 poena.

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe

Grupa A

(Riga, Letonija)

Grupa B

(Tampere, Finska)

Grupa C

(Limasol, Kipar)

Grupa D

(Katovice, Poljska)

Portugal Nemačka Kipar Island
Estonija Finska Italija Francuska
Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija
Turska Litvanija Španija Poljska
Srbija Švedska Grčka Belgija
Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

---

Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
Svet

0 0

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

ON SE BOGA NE BOJI! Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Fudbal

0 21

"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka

Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.

01. 09. 2025. u 15:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILJA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U

BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILjA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U