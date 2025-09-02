SENZACIJA NA EVROBASKETU: "Otpisani" Bosanci dobili Grke i "uveli" Španiju u osminu finala!

Košarkaška reprezentacija Srbije igra protiv Turske svoj poslednji meč prve faze Evropskog prvenstva u košarci, a pred taj meč, pred rasplet u našoj grupi, bilo prilično zanimljivo u megdanu pretposlednjeg kola grupe C.

U njemu su se sastali Grčka, koja je već izborila nokaut fazu, i Bosna i Hercegovina, kojoj su bile ostale minimalne šanse da nešto tako uradi, nakon poraza od Španije i Italije, te samo početnog trijumfa nad nejakim Kipranima.

Ali, BiH je danas ostvarila snove svojih navijača, "fanatikosa", koji i na Kipru bodre bosanske košarkaše:

Ekipa selektora Aziza Bekira na najbolji način je iskoristila to što je Janis Adetokumbo "odmarao" na ovom meču, pa je Bosna pobedila Grčku - konačan rezultat glasio je 80:77.

Bosanci nisu obezbedili prolazak dalje samim trijumfom, o tome će odlučivati u međusobnom okršaju sa Gruzijom, ali su ovom pobedom ozvaničili prolazak Španije u osminu finala, čak i pre "furijinog" večerašnjeg derbija sa Italijanima.

Jusuf Nurkić, kao najveće ime u selekciji BiH usled velikog NBA iskustva, bio je, očekivano, jedan od predvodnika ekipe u ovom okršaju.

Postigao je 18 poena, imao 10 skokova, po tri "krađe" i asistencije (istina, uz pet izgubljenih lopti) i jednu atraktivnu blokadu:

Više nego dobar utisak ostavili su i Džon Roberson sa 18 poena, kao i Edin Atić sa 15.

Kod Grka su odskočili Tajler dorsi sa 14, te dva Kostasa, Slukas sa 13 i Papanikolau sa 10 poena.

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

