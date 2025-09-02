SENZACIJA NA EVROBASKETU: "Otpisani" Bosanci dobili Grke i "uveli" Španiju u osminu finala!
Košarkaška reprezentacija Srbije igra protiv Turske svoj poslednji meč prve faze Evropskog prvenstva u košarci, a pred taj meč, pred rasplet u našoj grupi, bilo prilično zanimljivo u megdanu pretposlednjeg kola grupe C.
U njemu su se sastali Grčka, koja je već izborila nokaut fazu, i Bosna i Hercegovina, kojoj su bile ostale minimalne šanse da nešto tako uradi, nakon poraza od Španije i Italije, te samo početnog trijumfa nad nejakim Kipranima.
Ali, BiH je danas ostvarila snove svojih navijača, "fanatikosa", koji i na Kipru bodre bosanske košarkaše:
Ekipa selektora Aziza Bekira na najbolji način je iskoristila to što je Janis Adetokumbo "odmarao" na ovom meču, pa je Bosna pobedila Grčku - konačan rezultat glasio je 80:77.
Bosanci nisu obezbedili prolazak dalje samim trijumfom, o tome će odlučivati u međusobnom okršaju sa Gruzijom, ali su ovom pobedom ozvaničili prolazak Španije u osminu finala, čak i pre "furijinog" večerašnjeg derbija sa Italijanima.
Jusuf Nurkić, kao najveće ime u selekciji BiH usled velikog NBA iskustva, bio je, očekivano, jedan od predvodnika ekipe u ovom okršaju.
Postigao je 18 poena, imao 10 skokova, po tri "krađe" i asistencije (istina, uz pet izgubljenih lopti) i jednu atraktivnu blokadu:
Više nego dobar utisak ostavili su i Džon Roberson sa 18 poena, kao i Edin Atić sa 15.
Kod Grka su odskočili Tajler dorsi sa 14, te dva Kostasa, Slukas sa 13 i Papanikolau sa 10 poena.
Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:
|
Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe
|
Grupa A
(Riga, Letonija)
|
Grupa B
(Tampere, Finska)
|
Grupa C
(Limasol, Kipar)
|
Grupa D
(Katovice, Poljska)
|Portugal
|Nemačka
|Kipar
|Island
|Estonija
|Finska
|Italija
|Francuska
|Letonija
|V. Britanija
|Gruzija
|Slovenija
|Turska
|Litvanija
|Španija
|Poljska
|Srbija
|Švedska
|Grčka
|Belgija
|Češka
|Crna Gora
|BiH
|Izrael
Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?
Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.
