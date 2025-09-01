DRUGA POBEDA SLOGE: Pripreme kraljevačkih košarkaša u punom jeku
Pripremajući se za novu sezonu u KLS, košarkaši kraljevačke Sloge ostvarili su i drugu pobedu u isto toliko kontrolnih utakmica.
Posle lokalnog rivala Poleta, kraljevački „beli“ su u novoj hali sportova kraj Ibra savladali i Čačak 94 rezultatom 81:66 (21:10, 14:19, 26:28, 20:9).
Najefikasniji kod Kraljevčana bili su Nikola Pavić sa 20 i Kajrel Luc sa 18 poena, a novu proveru „beli“ će imati već u četvrtak.
