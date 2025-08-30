KAKVA UTAKMICA NA EVROBASKETU: Sjajni Lojd u dramatičnoj završnici doneo pobedu Poljskoj! (VIDEO)
POLjSKA i Izrael odigrali su odličnu utakmicu u Katovicama na Evropskom prvenstvu. Na kraju se domaćin radovao pošto je pobedio sa 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13).
Svi koji vole igru pod obručima imali su priliku da vide dosta borbe, ali i simultanke Džordana Lojda na jednoj i Denija Avdije na drugoj strani.
Bivši košarkaš Crvene zvezde je meč završio sa 27 poena, od toga je 17 postigao u prvom poluvremenu.
Član Portlanda je na ovoj utakmici zabeležio 23 poena, a posebno je blistao u trećoj četvrtini kad je sam stigao protivnika.
Poljska je bila bolji rival u prvih 20 minuta. Na veliku pauzu je otišla sa 11 poena prednosti - 37:26, uz dominantu igru u odbrani.
Ipak, treći period je u potpunosti pripao Izraelu - 11:25. U četvrtom kvartalu se vodila velika borba, ali na kraju je Poljska uz pomoć navijača uspela da slomi otpor rivala i trijumfuje.
Junak je bio fantastični Lojd, Najpre je poentirao za 64:64, da bi potom pogodio i za pobedu. Najpre je promašio težak šut, ali je iz "odbojke" popravio svoj promašaj, doneo trijumf svojoj selekciji i izavao opšte oduševljenje na tribinama u Katovicama.
Pored sjajnog igrača Monaka odličnu utakmicu za selekciju koju sa klupe predvodi Igor Miličić odigrao je Mateuš Ponitka koji je ostvario dabl-dabl učinak od 16 poena i 11 skokova. Kod Izraelaca je pored Avdije dvocifren bio jedino još Tomer Ginat koji je stao na 10 poena.
Poljska je odlično otvorila kontinentalni šampionat i na učinku je 2-0. Priliku da nastavi dobar niz imaće u nedelju kada od 20.30 igra protiv Islanda.
Izabranici Arijela Bet Halahmija imaju učinak 1-1, a sledeći okršaj im je sa Francuskom (nedelja, 17).
