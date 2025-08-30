Košarka

AU, MAJKO! ZAKUCAVANJE GODINE: Nestvarno šta je najmlađi igrač na Evrobasketu uradio (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

30. 08. 2025. u 09:13

DOSTA uzbuđenja već je iznedrilo Evropsko prvenstvo u košarci, a jedan potez posebno se izdvojio.

АУ, МАЈКО! ЗАКУЦАВАЊЕ ГОДИНЕ: Нестварно шта је најмлађи играч на Евробаскету урадио (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Iks/Eurobasket

Finska je razbila Veliku Britaniju Lauri Markanen postigao je 43 poena i tako postao igrač sa najviše postignutih poena na jednom meču, ali ispod radara je u duelu protiv Britanaca prošao možda i jedan od najlepših poteza na ovogodišnjem prvenstvu. 

Delo je najmlađeg igrača na prvenstvu, Mike Murinena, bisera finske košarke. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Polaznik Arizona Kompas Stejt univerziteta je uradio nešto što se zaista retko viđa. 

Pogledajte u nastavku njegovo neverovatno zakucavanje: 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Inače, Murinen će izaći na draft 2027. godine, a nema sumnje da se od momka rođenog 4. marta 2007. godine mnogo očekuje. 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu