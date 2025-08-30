AU, MAJKO! ZAKUCAVANJE GODINE: Nestvarno šta je najmlađi igrač na Evrobasketu uradio (VIDEO)

DOSTA uzbuđenja već je iznedrilo Evropsko prvenstvo u košarci, a jedan potez posebno se izdvojio.

FOTO: Printskrin/Iks/Eurobasket

Finska je razbila Veliku Britaniju Lauri Markanen postigao je 43 poena i tako postao igrač sa najviše postignutih poena na jednom meču, ali ispod radara je u duelu protiv Britanaca prošao možda i jedan od najlepših poteza na ovogodišnjem prvenstvu.

Delo je najmlađeg igrača na prvenstvu, Mike Murinena, bisera finske košarke.

Polaznik Arizona Kompas Stejt univerziteta je uradio nešto što se zaista retko viđa.

Pogledajte u nastavku njegovo neverovatno zakucavanje:

Inače, Murinen će izaći na draft 2027. godine, a nema sumnje da se od momka rođenog 4. marta 2007. godine mnogo očekuje.

