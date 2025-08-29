Košarka

uživoPRENOS, SRBIJA - PORTUGAL: Novo iznenađenje na Evrobasketu?

Новости онлине

29. 08. 2025. u 19:26 >> 19:49

Košarkaška reprezentacija Srbije danas za rivala na Evropskom prvenstvu ima Portugal. Prenos te utakmice možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

ПРЕНОС, СРБИЈА - ПОРТУГАЛ: Ново изненађење на Евробаскету?

FOTO: FIBA.Basketball

Srbija - Portugal, početak utakmice danas u 20.15

Ne propustite!

SKANDAL! Evrobasket poručio: Nikola Jokić NIJE NAJBOLjI dodavač među evropskim centrima!

U GRUPI U KOJOJ JE SRBIJA - NAJLUĐA UTAKMICA EVROBASKETA! Ovo niko nije očekivao...

ŠTA ĆE REĆI PEŠIĆEVI "ORLOVI"? Pao naš rekord na Evrobasketu! Kakav izazov za Srbiju!

Uoči meča (uz reč, dve o iznenađenjima)

Košarkaška reprezentacija Srbije važi, po mnogima, za glavnog favorita za zlato na ovom prvenstvu Evrope. Ali... Iako satkana od istinskih asova, predvođena od strane jednog od najboljih stratega svih vremena, Srbija nikada nije pod tim imenom bila na krovu Evrope.

Istorija je jedno. Breme favorita drugi teret. Ne traže "orlovi" opravdanja u tome, nisu  tražili - niti će, samo su podsećali da su vrlo rešeni.

Koliko?

Utakmica sa Estonijom dala je nagoveštaj toga.

Ali, za to vreme, dešavaju se velika iznenađenja na ovom šampionatu. Uostalom, prvak Evrope, Španija, nokautiran je od Gruzije koju sa klupe predvodi Aleksandar Džikić. Pa i sam Portugal, današnji rival "orlova", iznenađenjem je "otvorio" ovaj Evrobasket.

Pešićevi izabranici, nema sumnje, daće sve od sebe da se nova senzacija danas ne dogodi u njihovoj utakmici.

Pratite je iz minuta u minut uz portal "Novosti".

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe

Grupa A

(Riga, Letonija)

Grupa B

(Tampere, Finska)

Grupa C

(Limasol, Kipar)

Grupa D

(Katovice, Poljska)

Portugal Nemačka Kipar Island
Estonija Finska Italija Francuska
Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija
Turska Litvanija Španija Poljska
Srbija Švedska Grčka Belgija
Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

---

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

