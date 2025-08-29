Košarkaška reprezentacija Srbije danas za rivala na Evropskom prvenstvu ima Portugal. Prenos te utakmice možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

FOTO: FIBA.Basketball

Srbija - Portugal, početak utakmice danas u 20.15

Uoči meča (uz reč, dve o iznenađenjima)

Košarkaška reprezentacija Srbije važi, po mnogima, za glavnog favorita za zlato na ovom prvenstvu Evrope. Ali... Iako satkana od istinskih asova, predvođena od strane jednog od najboljih stratega svih vremena, Srbija nikada nije pod tim imenom bila na krovu Evrope.

Istorija je jedno. Breme favorita drugi teret. Ne traže "orlovi" opravdanja u tome, nisu tražili - niti će, samo su podsećali da su vrlo rešeni.

Koliko?

Utakmica sa Estonijom dala je nagoveštaj toga.

Ali, za to vreme, dešavaju se velika iznenađenja na ovom šampionatu. Uostalom, prvak Evrope, Španija, nokautiran je od Gruzije koju sa klupe predvodi Aleksandar Džikić. Pa i sam Portugal, današnji rival "orlova", iznenađenjem je "otvorio" ovaj Evrobasket.

Pešićevi izabranici, nema sumnje, daće sve od sebe da se nova senzacija danas ne dogodi u njihovoj utakmici.

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

---

