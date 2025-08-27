"POLAKO SE UVODIMO ZA ONO ŠTO NAS ČEKA!" Vanja Marinković nakon prve pobede Srbije na Evrobasketu
Košarkaši Srbije pobedili su Estoniju u prvom kolu grupe A sa 98:64. Nakon meča izjavu za medije dao je Vanja Marinković.
Čestitke, ono što je najvažnije 34 razlike, koliko to znači?
- Hvala, znači da smo u meč ušli sa dobrim pristupom od prvog do poslednjeg minuta. Pokazali smo da smo spremni, nije bitno ko je protivnik, mi igramo svoju igru.
Da li ste očekivali ovoliku razliku?
- Nezahvalno je reći, očita je velika razlika, ušli smo u meč sa hladnim glavama.
Koliko vam znači što ste već bili u principu u istoj ekipi u Manili?
- Već smo 3,4 godine zajedno i izgleda kao da igramo zajedno u nekom klubu. Znamo se vrlo dobro i to je to.
Bilo je malih padova u igri, kako to tretirate?
- Takvih perioda uvek ima, čak i kada je ovakav rezultat i igra. Bitno je da je to trajalo kratko, da smo se mi digli. Najvažnije je da smo imali pristup i da smo ostali svi zajedno što je jako bitno.
Za kraj, jedan dan odmora pa Portugal?
- Nemamo očekivanja, dobra ekipa, imaju tok Ketu koji je odigrao dobro. Još jedna prilika da se polako uvodimo za ono što nas čeka.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
