"FAVORITI SMO, ALI TREBA TO I OPRAVDATI..." Saša Obradović o Srbiji na Evrobasketu

Sigurno je da je Srbija favorit na Evropskom prvenstvu, ali to bi trebalo da opravda kroz takmičenje, izjavio je srpski košarkaški trener Saša Obradović uoči starta kontinentalnog šampionata.

Košarkaši Srbije će večeras od 20.15 časova u Rigi igrati protiv Estonije u prvom kolu grupe A na EP.

- Prve utakmice će možda dati neki odgovor ne samo u rezultatskom smislu, već i u onom što se tiče dela igre. Motiv je za svaku ekipu da da više od maksimuma, jer smo od svih predstavljeni kao prvi favoriti na EP. Svi su nas sa razlogom stavili da budemo glavni favoriti za osvajanje zlatne medalje. To što smo favoriti biće i breme koje mora da se nosi, jer će svi biti motivisani protiv nas - rekao je Obradović za Tanjug.

- Jako verujem u ekipu koja je pokazala zajedništvo, timski duh i iz toga može da se očekuje sve najbolje. Najvažnije je da ostanemo zdravi od prve do poslednje utakmice, a nadam se da ćemo da je krunišemo zlatnom medaljom - dodao je srpski trener.

Obradović je potom pohvalio Nikolu Jokića.

- On je definitivno igrač koji vodi ekipu. Vrlo je komunikativan, glasan i sigurno je jedna od spona koja ovaj tim čini favoritom na EP. Ne treba zaboraviti ni druge igrače. Bogdan Bogdanović je načinom na koji nosi kapitensku traku je neko ko daje garancije za stabilnost i kontinuitet na terenu i van njega - istakao je Obradović.

