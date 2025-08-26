KOŠARKAŠKI RAT UOČI EVROBASKETA! Miško Ražnatoviž žestoko zapretio Dončiću

SLOVENIJA je stigla Evropsko prvenstvo totalno oslabljena i Luka Dončić čini se prvi put neće moći da se bori za medalju na velikom takmičenju.

To je iznerviralo njegovog oca Sašu, koji je upro prstom u Džoša Niboa.

- Bio sam sa Nibom čitave sezone, tokom svih problema koje je imao zbog povrede. Poenta je da on sve vreme nijednog momenta nije rekao da neće da igra na Evrobasketu, čak je bilo i reči da će igrati za Milan ako ovi uđu u finale italijanskog plej-ofa, početkom juna. Onda, početkom naredog meseca, mislim da je bio treći jul, poslali smo mu zvaničan poziv, da bi potom, 17. jula, kada već nije bilo vremena da se naprave bilo kakve promene, da on ne može da igra. Verujem da Mesina želi da ima zdrave igrače, ali i dalje mislim da i mi imamo najbolju moguću lekarsku službu. Dobili smo rezultate pregleda koje su oni uradili, znam o čemu pričam, situacija je kranje čudna - izjavio je Dončić senior i dodao:

- Stavite se u našu poziciju: neko vam kaže da će igrati, garantuje vam to i onda to uradite kada je već prekasno da se započne nešto novo. Onda nema smisla uspostavljati kontakte sa drugim košarkašima ovde. Imali smo neke interne razgovore sa drugim igračima, ali smo nameravali da igramo sa Nibom jer je on još uvek mlad košarkaš i videli smo ga kao opciju za budućnost, da će biti duže sa nama. Niko nije očekivao da će se desiti ono što se desilo. Verovatno bi bilo mnogo bolje da se otkaz desio u aprilu, maju, kako bismo imali priliku i vreme da naturalizujemo nekog drugog. To bi bilo veoma korektno".

U taboru Slovenije se sada razmišlja da se Nibu oduzme slovenački pasoš jer, kako kaže Dončić, besmisleno je da strani igrač ima pasoš Slovenije, a ne može ili neće da igra.

- Moramo unapred videti šta će biti sa Nibom, kao i kakva je situacija sa vladom Republike Slovenije, jer je džoš ipak dobio državljanstvo da bi igrao košarku. Ne vidim svrhu nastavka ove priče, s obzirom na to šta se dogodilo. Znamo zašto naturalizujemo košarkaša, a ako mu nije dozvoljeno, ne želi da igra, nema svrhe nastaviti saradnjiu - dodao je Dončić.

U međuvremenu javio se agent Džoša Niba Miodrag Ražnatović i odgovorio Dončiću na njegovu opasku da će Nibu verovatno biti ukinut slovenački pasoš.

- Nibo ima nigerijski pasoš, koji u svetu košarke ima potpuno isti status kao slovenački. Dakle, Nibo se nije odlučio da igra za slovenačku reprezentaciju kako bi dobio privilegiju da ima slovenački pasoš, pre svega za špansko prvenstvo, što je bio slučaj sa drugim američkim košarkašima - napisao je u prvoj objavi Ražnatović, a zatim malo kasnije nastavio u drugoj:

- Njegov razlog je bila velika želja da igra na najvišem nacionalnom nivou i u istom timu kao Luka. Imao je iste želje ove godine, ali zbog povrede koju još nije zalečio, klub mu je zabranio da igra. Nibo je razočaran što će propustiti Evrobasket. Zaključak je da eventualni gubitak slovenačkog pasoša neće biti gubitak za Niba, ali bi takve izjave mogle imati dramatične posledice po Košarkaški savez Slovenije.

